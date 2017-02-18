Новый «Локомотив». Михаил Борзыкин — о готовности команды Семина
Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассказывает, в каком состоянии подходит «Локомотив» к весенней части сезона.
В субботу в Испании был день
Мы, впрочем, о серьезном. До первого официального матча «Локомотива» остается полторы недели. И вы ошибаетесь, если считаете, что команда Юрия Семина не способна пошуметь весной.
«Локомотив» провел сомнительную трансферную кампанию, толком не усилившись и даже потеряв (Самедов). Да, пришел Фарфан, но он пока не впечатляет: то ли форму еще не набрал, то ли уже не наберет. Его наигрывают не на позиции правого полузащитника, а в нападении. И наигрывают не в основе. Во всяком случае, так было в субботу. Честно говоря, юный Галаджан к основе ближе, чем перуанец. У «Локомотива» вообще очень перспективная молодая поросль. Кто знает, возможно, не так и нужны сейчас трансферы.
* * *
Может быть, именно ограниченный кадровый ресурс вынудил Семина перейти на другую модель. Сейчас «Локомотив» осваивает тактику с тремя защитниками. Что ж, будет в тренде: эту схему практикует уже половина клубов
Модель «Локомотива» отличается от остальных тем, что это не совсем 3−5−2. Скорее 3−6−1. Майкон — единственный центральный нападающий. Он исполняет функции лазутчика — проникает в тыл, узнает секреты, и затем подтягиваются основные силы в лице Виталия Денисова, Миранчука и Фернандеша. Майкону его роль удается не очень. Основным силам — намного лучше. Второй темп атаки у команды есть. Игра в пас поставлена. Территория используется грамотно, хотя и с заметным перекосом на левый фланг.
Пока, однако, нельзя сказать, что эта модель у «Локомотива» будет основной.
Кстати, а почему бы не сделать из Владислава латераля? Сможет. Получше Янбаева.
* * *
Организация атакующей игры, надо сказать, порадовала. На фоне команды, которую тренирует Мануэль Пеллегрини, а впереди играет, да не забивает Лавесси, «Локомотив» смотрелся здорово. Неожиданно здорово. О Самедове уже не вспоминают. У Семина есть два маршрута доставки мяча в штрафную площадь. Первый — через фланг Денисова, лучшего левого защитника
Есть, конечно, изъяны, куда ж без них. Это и нестабильный Майкон, который запросто может выпасть из игры на первой же минуте. И ищущий
Так что, вполне возможно, весной «Локомотив» нарушит
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter