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18 февраля 2017, 23:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Цвейба и Зуев прибыли в расположение «Крыльев Советов»

В расположение «Крыльев Советов» прибыли два новичка — Александр Зуев и Сандро Цвейба.

Зуева самарцы арендовали у «Спартака» до конца сезона, а Цвейба перешёл свободным агентом.

«Завершилась первая половина третьего сбора команды. Самарцы неделю тренируются в Белеке. Сегодня обе тренировки прошли на поле отеля. Футболисты много работали с мячом. Между тренировками состоялся традиционный матч тренерского состава против административного штаба. Игра была в формате два тайма по 12 минут и прошла в упорнейшей борьбе. Впервые в это межсезонье тренеры уступили 1:3 (Саматов, Витушкин, Куценко, Писарев).

Вечером в расположение “Крыльев” прибыли Александр Зуев и Сандро Цвейба, оформившие накануне соглашения с клубом. В Турции “Крылья Советов” пробудут до 25 февраля, после чего вернутся в Самару», — информирует сайт «Крыльев».

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