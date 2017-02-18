Цвейба и Зуев прибыли в расположение «Крыльев Советов»

Зуева самарцы арендовали у «Спартака» до конца сезона, а Цвейба перешёл свободным агентом.



«Завершилась первая половина третьего сбора команды. Самарцы неделю тренируются в Белеке. Сегодня обе тренировки прошли на поле отеля. Футболисты много работали с мячом. Между тренировками состоялся традиционный матч тренерского состава против административного штаба. Игра была в формате два тайма по 12 минут и прошла в упорнейшей борьбе. Впервые в это межсезонье тренеры уступили 1:3 (Саматов, Витушкин, Куценко, Писарев).



Вечером в расположение “Крыльев” прибыли Александр Зуев и Сандро Цвейба, оформившие накануне соглашения с клубом. В Турции “Крылья Советов” пробудут до 25 февраля, после чего вернутся в Самару», — информирует сайт «Крыльев».