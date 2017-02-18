Как Мануэль Пеллегрини просматривал Бориса Ротенберга

Удивительное дело — «Локомотив» проводит на сборе в Испании сразу два матча подряд — в 17:00 и 19:00 (мск). Сколько мы с коллегами ни пытались, так и не вспомнили, чтобы такое было когда-нибудь. Смысл же был в том, чтобы дать всем футболистам сыграть по 90 минут. И то некоторым нашлись замены. Оба матча «Локомотив» проводил с китайскими командами — «Бэйцзин Гоань» и «Хэбэй Фортун» соответственно. Первая встреча предназначалась для резервистов «Локо», вторая — для основы.



Даже матч запасных «Локо» оказался весьма интересным. Прежде всего тем, что появился в основе Тарасов. Это первая официальная игра полузащитника, с тех пор как он получил травму крестообразных связок 31 августа в товарищеском матче со сборной Турции. Тогда ожидалось, что футболист может выпасть на девять месяцев и пропустить весь сезон. Тем более что для Тарасова это уже третья травма крестообразных связок. Однако в сентябре в Италии полузащитнику сделали операцию по новой технологии. В результате уже через пять месяцев он оказался на поле. Фантастика! И это не форсированная подготовка, а плановое лечение.

На поле Тарасов вышел с капитанской повязкой. Во многом игра строилась через Дмитрия. Именно он начинал атаки длинными передачами, он же инициировал прессинг соперника, оказываясь едва ли ни на одной линии с форвардами.



Про форвардов — отдельно. Сейчас «Локо» находится в поисках затерянного нападающего. Это главная проблема команды. В первом из сегодняшних матчей «Локо» на острие вышел Портнягин. Кажется, он всё-таки смог набрать вес, хотя всё равно остаётся худым как щепка. Обратная ситуация у Касаева. Талант очевиден, способен обыгрывать кого-угодно, но лишний вес — помеха. Говорят, к возобновлению чемпионата Алан скинул пять кг и готов снова всех рвать. Посмотрим. Собственно из команды резервистов именно Тарасов и Касаев — главные претенденты на основу. Ещё Фарфан, конечно, но пока не ясно, насколько он хорош. Плюс подтягивается молодой Баринов.

В целом «Локомотив» выглядел в первом матче достаточно усталым. После перерыва все чаще останавливал атаки лишь за счет фола. Пропущенный мяч на 65-й минуте выглядел вполне логичным. Москвичи смогли отыграться лишь благодаря тому, что голкипер «Бэйцзин Гоань» завозился на ровном месте. Мяч в пустые ворота зашел после рикошета от Галаджана. За концовкой этой игры активно наблюдал Мануэль Пеллегрини. С его командой «Локомотиву» предстояло играть второй матч.

Практически сразу после встречи «Локо» — «Бэйцзин Гоань», началась игра «Локо» — «Хэбэй Фортун». С началом второго матча сразу стало понятно, что теперь у столичной команды вышли основные футболисты. Это было видно и по фамилиям, и просто по скорости передвижения мяча. Место в атаке занял реактивный Майкон, к нему часто присоединялся из глубины поля Миранчук.



«Локо» начал матч в пять защитников. С флангами Семин уже окончательно определился: Янбаев — справа, Виталий Денисов — слева. В центре вышли Михалик, Чорлука и Пейчиович. Весь состав можно посмотреть тут:

«Железнодорожники» выглядели не хуже соперника и уже на 24-й минуте открыли счёт. Мяч забил Алексей Миранчук. Хотя его будущее всё ещё под вопросом: с очень большой вероятностью можно говорить, что Алексей не подпишет новый контракт с «Локомотивом». Так что талантливого футболиста либо продадут, либо он уйдет бесплатно следующей зимой. А пока Миранчук продолжает играть в основе и даже забивать.



Юрий Сёмин несмотря на возраст выглядит бодрячком. Иногда после тренировок сам играет в футбол. Хотел бы и я так двигаться в 69 лет. В товарищеском матче с «Хэбэй Фортун» Палыч в какой-то момент оказался на поле во время игры: зашёл за линию на 4−5 метров. Увлекся. Китайцы могли отыграться, но не реализовали пенальти. Гильерме спас, хотя удар был не по центру, а под штангу.

Итог — 1:0 в пользу «Локо». И теперь, кажется, стало ясно, каким составом команда Сёмина будет доигрывать сезон.