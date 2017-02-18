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18 февраля 2017, 21:01 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гол Ал. Миранчука принёс «Локомотиву» победу над «Хэбей Чайна Форчун»

В рамках подготовки ко второй части сезона в российской Премьер-Лиге «Локомотив» провёл второй за сегодняшний день товарищеский матч.

Соперником «железнодорожников» стала китайская команда «Хэбей Чайна Форчун».

Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 1:0. Единственный гол на 24-й минуте забил полузащитник Алексей Миранчук.

«Локомотив» после 17 туров РФПЛ располагается на десятом месте в турнирной таблице. «Хэбей Чайна Форчун» по итогам прошлого сезона чемпионата Китая финишировал на седьмой строчке в таблице.

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