Гол Ал. Миранчука принёс «Локомотиву» победу над «Хэбей Чайна Форчун»

Соперником «железнодорожников» стала китайская команда «Хэбей Чайна Форчун».



Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 1:0. Единственный гол на 24-й минуте забил полузащитник Алексей Миранчук.



«Локомотив» после 17 туров РФПЛ располагается на десятом месте в турнирной таблице. «Хэбей Чайна Форчун» по итогам прошлого сезона чемпионата Китая финишировал на седьмой строчке в таблице.