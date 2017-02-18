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18 февраля 2017, 20:21 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Нюман: Промес из тех футболистов, которые с годами играют только лучше

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Нападающий «Спартака» Квинси Промес относится к категории футболистов, игра которых с годами становится только лучше. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник голландской сборной Артур Нюман.

Бывший полузащитник сборной Нидерландов признался что не видел игру Промеса за Спартак Увеличить
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«Я знаком с ним (Промесом — прим. ТАСС) по играм за сборную нашей страны. В последние разы, когда он приезжал, он играл очень хорошо. Теперь ему остается вывести команду на чемпионат мира в России и проявить себя там. Уверен, он будет одним из лидеров сборной, если команда туда квалифицируется», — считает Нюман.

«Ему 24 года, он еще молод. И он из тех футболистов, которые с возрастом становятся только лучше», — отметил он.

Промес дебютировал в сборной Нидерландов в марте 2014 года и с тех пор принял участие в 16 играх, в которых отметился 2 мячами. Нападающий регулярно вызывается в команду на отборочные матчи ЧМ-2018.

Собеседник ТАСС признался, что не видел игру Промеса за «Спартак». «Однако я слышал, что у него очень хорошая пресса, о нем постоянно пишут. Сложно рассуждать об игроке, чью игру за клуб не видел, но если люди читают о нем и приходят на него посмотреть, значит, он играет очень хорошо и очень важен для команды», — добавил он.

Промес перешел в «Спартак» в августе 2014 года и с тех пор забил 37 мячей в 72 матчах.

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