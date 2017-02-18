«Амкар» минимально обыграл «Актобе» в товарищеском матче
«Амкар» на сборе в турецком Белеке провёл товарищеский матч против казахстанского «Актобе».
Встреча завершилась победой пермской команды со счётом 1:0. На 85-й минуте встречи игрок «Актобе» отправил мяч в собственные ворота.
Товарищеский матч
«Амкар» (Пермь, Россия) — «Актобе» (Казахстан) — 1:0 (0:0).
Гол: автогол, 85 (1:0).
«Амкар»: Хомич (Будаков, 65), Конде, Занев, Зайцев, Гиголаев (Черенчиков, 80), Милькович (Идову, 55), Огуде, Комолов (Хурцидзе, 80), Гол, Костюков (Салугин, 46), Бодул (Анене, 46).
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