Тульский «Арсенал» не сумел обыграть «Пахтакор»

Подопечные Сергея Кирьякова сыграли вничью с «Пахтакором» из Узбекистана — 0:0.



21 февраля туляки проведут контрольную игру с казахстанской «Астаной», а завершат турецкий сбор матчем против тбилисского «Динамо» из Грузии. Начало обоих спаррингов — в 17:00 по московскому времени.



Товарищеский матч



«Арсенал» (Тула, Россия) — «Пахтакор» (Узбекистан) — 0:0 (0:0)