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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28822173/
18 февраля 2017, 18:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тульский «Арсенал» не сумел обыграть «Пахтакор»

В рамках подготовки ко второй половине сезона российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» на третьем сборе в Турции провёл товарищеский матч.

Подопечные Сергея Кирьякова сыграли вничью с «Пахтакором» из Узбекистана — 0:0.

21 февраля туляки проведут контрольную игру с казахстанской «Астаной», а завершат турецкий сбор матчем против тбилисского «Динамо» из Грузии. Начало обоих спаррингов — в 17:00 по московскому времени.

Товарищеский матч

«Арсенал» (Тула, Россия) — «Пахтакор» (Узбекистан) — 0:0 (0:0)

Арсенал Т
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