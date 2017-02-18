Тульский «Арсенал» не сумел обыграть «Пахтакор»
В рамках подготовки ко второй половине сезона российской
Премьер-Лиги тульский «Арсенал» на третьем сборе в Турции провёл товарищеский матч.
Подопечные Сергея Кирьякова сыграли вничью с «Пахтакором» из Узбекистана — 0:0.
21 февраля туляки проведут контрольную игру с казахстанской «Астаной», а завершат турецкий сбор матчем против тбилисского «Динамо» из Грузии. Начало обоих спаррингов — в 17:00 по московскому времени.
Товарищеский матч
«Арсенал» (Тула, Россия) — «Пахтакор» (Узбекистан) — 0:0 (0:0)
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