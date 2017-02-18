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18 февраля 2017, 18:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гол Галаджана помог «Локомотиву» уйти от поражения в матче с «Бэйцзин Гоань»

В рамках подготовки ко второй части сезона в российской Премьер-Лиге «Локомотив» провёл товарищеский матч с китайский клубом «Бэйцзин Гоань».

Встреча завершилась со счётом 1:1. В середине второго тайма китайцы вышли вперёд, однако точный удар Артёма Галаджана на 81-й минуте принёс московской команде ничью.

«Локомотив» после 17 туров РФПЛ располагается на десятом месте в турнирной таблице. «Бэйцзин Гоань» по итогам прошлого сезона чемпионата Китая финишировал на пятой строчке в таблице.

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