Гол Галаджана помог «Локомотиву» уйти от поражения в матче с «Бэйцзин Гоань»

Встреча завершилась со счётом 1:1. В середине второго тайма китайцы вышли вперёд, однако точный удар Артёма Галаджана на 81-й минуте принёс московской команде ничью.



«Локомотив» после 17 туров РФПЛ располагается на десятом месте в турнирной таблице. «Бэйцзин Гоань» по итогам прошлого сезона чемпионата Китая финишировал на пятой строчке в таблице.