Гол Галаджана помог «Локомотиву» уйти от поражения в матче с «Бэйцзин Гоань»
В рамках подготовки ко второй части сезона в российской
Премьер-Лиге «Локомотив» провёл товарищеский матч с китайский клубом «Бэйцзин Гоань».
Встреча завершилась со счётом 1:1. В середине второго тайма китайцы вышли вперёд, однако точный удар Артёма Галаджана на 81-й минуте принёс московской команде ничью.
«Локомотив» после 17 туров РФПЛ располагается на десятом месте в турнирной таблице. «Бэйцзин Гоань» по итогам прошлого сезона чемпионата Китая финишировал на пятой строчке в таблице.
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