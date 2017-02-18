Аленичев: «Зенит» провел масштабную трансферную кампанию, так как может это позволить

«Зенит» в зимнее трансферное окно усилился бразильцем Эрнани, французом Йоаном Молло, сербом Браниславом Ивановичем, а также россиянами Ибрагимом Цаллаговым и Андреем Луневым.

«Зенит» может себе это (многочисленные трансферы) позволить, — сказал Аленичев. — Он обладает большими финансовыми ресурсами. Потери Халка, Гарая, Данни из-за травмы, других игроков… Поэтому «Зенит» и сделал такие покупки, потому что не мог не сделать. Посмотрим, как проявят себя игроки, пришедшие в команду. Думаю, что те, кого «Зенит» приобрел, в состоянии показывать очень сильный футбол. Вы хотите, чтобы они Халка нового купили? Халка уже не будет.

Аленичев добавил, что верит в успешное преодоление квалификации всеми тремя российскими участниками Лиги Европы, но не считает, что питерцы сознательно намерены выйти на пик формы к борьбе за чемпионство на внутренней арене, принеся в жертву Лигу Европы.

«Не ожидал такого результата от “Зенита”, был уверен, что в гостях они не проиграют. Но верю, что все три наши клуба выйдут в следующий раунд, хотя “Краснодару” будет очень тяжело в Турции. Такой клуб как “Зенит” не должен ставить приоритетом чемпионат России перед Лигой Европы. Уверен, они ставят своей целью участвовать и добиваться максимального результата во всех турнирах», — добавил Аленичев.

В четверг в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» дома обыграл стамбульский «Фенербахче» (1:0), «Ростов» на своем поле разгромил пражскую «Спарту» (4:0), а петербургский «Зенит» в гостях проиграл брюссельскому «Андерлехту» (0:2).