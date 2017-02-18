Аленичев: «Зенит» провел масштабную трансферную кампанию, так как может это позволить
МОСКВА, 18 фев —
Р-Спорт, Артем Калинин. «Зенит» провел масштабную трансферную кампанию, поскольку петербургский футбольный клуб может себе это позволить, обладая большими финансовыми ресурсами, заявил бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев.
«Зенит» в зимнее трансферное окно усилился бразильцем Эрнани, французом Йоаном Молло, сербом Браниславом Ивановичем, а также россиянами Ибрагимом Цаллаговым и Андреем Луневым.
«Зенит» может себе это (многочисленные трансферы) позволить, — сказал Аленичев. — Он обладает большими финансовыми ресурсами. Потери Халка, Гарая, Данни
Аленичев добавил, что верит в успешное преодоление квалификации всеми тремя российскими участниками Лиги Европы, но не считает, что питерцы сознательно намерены выйти на пик формы к борьбе за чемпионство на внутренней арене, принеся в жертву Лигу Европы.
«Не ожидал такого результата от “Зенита”, был уверен, что в гостях они не проиграют. Но верю, что все три наши клуба выйдут в следующий раунд, хотя “Краснодару” будет очень тяжело в Турции. Такой клуб как “Зенит” не должен ставить приоритетом чемпионат России перед Лигой Европы. Уверен, они ставят своей целью участвовать и добиваться максимального результата во всех турнирах», — добавил Аленичев.
В четверг в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» дома обыграл стамбульский «Фенербахче» (1:0), «Ростов» на своем поле разгромил пражскую «Спарту» (4:0), а петербургский «Зенит» в гостях проиграл брюссельскому «Андерлехту» (0:2).
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