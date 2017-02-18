«Крылья Советов» намерены приобрести еще одного форварда
МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» планирует приобрести еще одного нападающего. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Самарской области,
вице-президент футбольного клуба Дмитрий Шляхтин.
«Сейчас есть один футболист, по которому мы работаем, — сказал Шляхтин. — Но пока все сыро с этим. Так что максимум можно ждать еще одного новичка — на позицию нападающего».
Ранее «Крылья Советов» объявили об аренде 20-летнего полузащитника московского «Спартака» Александра Зуева до конца сезона. Также самарский клуб подписал контракт с 23-летним российским полузащитником Сандро Цвейбой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter