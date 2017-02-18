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18 февраля 2017, 13:18 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Крылья Советов» намерены приобрести еще одного форварда

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» планирует приобрести еще одного нападающего. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Самарской области, вице-президент футбольного клуба Дмитрий Шляхтин.

«Сейчас есть один футболист, по которому мы работаем, — сказал Шляхтин. — Но пока все сыро с этим. Так что максимум можно ждать еще одного новичка — на позицию нападающего».

Ранее «Крылья Советов» объявили об аренде 20-летнего полузащитника московского «Спартака» Александра Зуева до конца сезона. Также самарский клуб подписал контракт с 23-летним российским полузащитником Сандро Цвейбой.

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