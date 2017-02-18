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18 февраля 2017, 13:11 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: «Зенит», «Манчестер Сити» и «Рома» интересуются Сеюнджю

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в приобретении защитника немецкого «Фрайбурга» Чанглара Сеюнджю. Об этом сообщает портал Fanatik.

Отмечается, что на 20-летнего турка также претендуют английский «Манчестер Сити» и итальянская «Рома». Стоимость его трансфера может составить от €9 до €25 млн.

Сеюнджю выступает за «Фрайбург» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 18 матчей в различных турнирах и отметился одной результативной передачей.

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