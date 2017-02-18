СМИ: «Зенит», «Манчестер Сити» и «Рома» интересуются Сеюнджю

Отмечается, что на 20-летнего турка также претендуют английский «Манчестер Сити» и итальянская «Рома». Стоимость его трансфера может составить от €9 до €25 млн.

Сеюнджю выступает за «Фрайбург» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 18 матчей в различных турнирах и отметился одной результативной передачей.