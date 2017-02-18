Отдавался игре полностью: Валерий Рейнгольд празднует 75-летие

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Валерий Рейнгольд родился в Москве в 1942 году, где и начал заниматься футболом в школе «Динамо», однако в 15 лет перешел в «Спартак». В 1960 году Рейнгольд дебютировал в чемпионате СССР, закрепившись в составе на правом фланге нападения. В том же году «Спартак» возглавил 34-летний Никита Симонян, с которым команда выиграла медали всех достоинств. Рейнгольд в 1961 году стал бронзовым призером чемпионата СССР, на следующий год — чемпионом, а в 1963 году завоевал серебро. В 1963 и 1965 годах «Спартак» выиграл Кубок СССР.

Рейнгольд всегда говорил, что таких успехов добился благодаря партнерам по команде — в том «Спартаке» блистали Владимир Маслаченко, Геннадий Логофет, Юрий Севидов, Юрий Фалин, Галимзян Хусаинов….

Валерий Рейнгольд отличался высокой скоростью, за счет которой мог уходить от соперников на фланге, получив прозвище «Электричка». Тем не менее, его яркая игра оставалась незамеченной тренерами национальной команды СССР, за которую он так и не сыграл, — возможно, из-за своего происхождения. Отцом Рейнгольда был советский немец, а сам футболист вспоминал, что у многолетнего начальника «Спартака» Николая Старостина даже спрашивали: что за фамилия такая — Рейнгольд, и тому приходилось давать гарантии, что это «свой».

Для болельщиков Рейнгольд долгие годы оставался кумиром — во все времена любили футболистов, способных обыгрывать соперников, да к тому же выступавших на фланге, где их игру было прекрасно видно с трибун. Хотя сам Рейнгольд поиграл в «Спартаке» лишь до 1967 года, покинув команду в самом расцвете — в 25 лет. Потом он выступал за воронежский «Факел» и ярославский «Шинник», а после завершения карьеры какое-то время работал таксистом и директором стадиона «Локомотив» в Перово. Рейнгольд всегда был остер на язык и имел непримиримую позицию — в том числе и по ситуации в современном «Спартаке», и его полемические комментарии в прессе всегда пользовались популярностью.

«Он был очень трудолюбивым»

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян, являвшийся главным тренером «Спартака» в 1960-е годы, отметил, что у него о футболисте-Рейнгольде остались только приятные воспоминания. «К сожалению, я не смогу присутствовать на дне рождения Валеры по семейным причинам. Но, разумеется, я его поздравил. Да, он играл у меня в “Спартаке” долгое время, и у меня остались очень хорошие воспоминания о Валере как об игроке», — сказал он ТАСС.

«Я благодарен ему за все, что он сделал для нашей команды. Я его очень уважаю», — добавил Симонян.

«Если говорить об игровых качествах Валеры, то он обладал очень высокой скоростью, был трудолюбивым, на поле отдавал себя полностью! Особенно дружен был с Юрой Севидовым, который выступал на позиции нападающего. Валера снабжал Юру отличными передачами, у них была интересная связка. От души поздравляю Валеру с юбилеем!», — поведал собеседник ТАСС.

«Пожелал бы себе, чтобы российский футбол процветал»

Рейнгольд рассказал ТАСС, что юбилей будет праздновать в кругу родных и близких. «Юбилей хорош всегда, когда рядом близкие люди: у меня четверо внуков, жена — одна и единственная — с ней мы познакомились 55 лет назад и до сих пор вместе. Самое главное — это не деньги и успех, а чтобы близкие были рядом, чтобы они были здоровы и жили полноценной жизнью. И, конечно, приятно, что люди меня помнят — значит, какой-то след в футболе я оставил», — сказал он.

«Что бы я пожелал самому себе? Чтобы наш футбол стал таким, каким я бы хотел его видеть. Честно скажу: я очень недоволен тем, как играют наши футболисты в последние годы — им не хватает выдержки, самоотдачи. Так играть нельзя. В мои годы наша страна с ума сходила от футбола, а теперь все изменилось, и это очень обидно», — отметил Рейнгольд.

«Я бы очень хотел, чтобы наш футбол процветал, чтобы им управляли достойные люди, которые бы помнили о ветеранах и традициях», — заявил юбиляр.