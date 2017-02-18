Отдавался игре полностью: Валерий Рейнгольд празднует 75-летие
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Нападающий московского «Спартака» 1960-х годов Валерий Рейнгольд отмечает в субботу 75-летний юбилей. Рейнгольд выиграл чемпионат СССР и два Кубка страны в составе
красно-белых, никогда не выступал за сборную СССР, однако запомнился болельщикам невероятной скоростью на своем фланге.
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Валерий Рейнгольд родился в Москве в 1942 году, где и начал заниматься футболом в школе «Динамо», однако в 15 лет перешел в «Спартак». В 1960 году Рейнгольд дебютировал в чемпионате СССР, закрепившись в составе на правом фланге нападения. В том же году «Спартак» возглавил 34-летний Никита Симонян, с которым команда выиграла медали всех достоинств. Рейнгольд в 1961 году стал бронзовым призером чемпионата СССР, на следующий год — чемпионом, а в 1963 году завоевал серебро. В 1963 и 1965 годах «Спартак» выиграл Кубок СССР.
Рейнгольд всегда говорил, что таких успехов добился благодаря партнерам по команде — в том «Спартаке» блистали Владимир Маслаченко, Геннадий Логофет, Юрий Севидов, Юрий Фалин, Галимзян Хусаинов….
Валерий Рейнгольд отличался высокой скоростью, за счет которой мог уходить от соперников на фланге, получив прозвище «Электричка». Тем не менее, его яркая игра оставалась незамеченной тренерами национальной команды СССР, за которую он так и не сыграл, — возможно,
Для болельщиков Рейнгольд долгие годы оставался кумиром — во все времена любили футболистов, способных обыгрывать соперников, да к тому же выступавших на фланге, где их игру было прекрасно видно с трибун. Хотя сам Рейнгольд поиграл в «Спартаке» лишь до 1967 года, покинув команду в самом расцвете — в 25 лет. Потом он выступал за воронежский «Факел» и ярославский «Шинник», а после завершения карьеры
«Он был очень трудолюбивым»
Первый
«Я благодарен ему за все, что он сделал для нашей команды. Я его очень уважаю», — добавил Симонян.
«Если говорить об игровых качествах Валеры, то он обладал очень высокой скоростью, был трудолюбивым, на поле отдавал себя полностью! Особенно дружен был с Юрой Севидовым, который выступал на позиции нападающего. Валера снабжал Юру отличными передачами, у них была интересная связка. От души поздравляю Валеру с юбилеем!», — поведал собеседник ТАСС.
«Пожелал бы себе, чтобы российский футбол процветал»
Рейнгольд рассказал ТАСС, что юбилей будет праздновать в кругу родных и близких. «Юбилей хорош всегда, когда рядом близкие люди: у меня четверо внуков, жена — одна и единственная — с ней мы познакомились 55 лет назад и до сих пор вместе. Самое главное — это не деньги и успех, а чтобы близкие были рядом, чтобы они были здоровы и жили полноценной жизнью. И, конечно, приятно, что люди меня помнят — значит,
«Что бы я пожелал самому себе? Чтобы наш футбол стал таким, каким я бы хотел его видеть. Честно скажу: я очень недоволен тем, как играют наши футболисты в последние годы — им не хватает выдержки, самоотдачи. Так играть нельзя. В мои годы наша страна с ума сходила от футбола, а теперь все изменилось, и это очень обидно», — отметил Рейнгольд.
«Я бы очень хотел, чтобы наш футбол процветал, чтобы им управляли достойные люди, которые бы помнили о ветеранах и традициях», — заявил юбиляр.
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