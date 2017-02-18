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18 февраля 2017, 10:30 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Матчи РФПЛ будут обслуживать 20−22 главных судьи

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Обслуживанием матчей Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) будут заниматься 20−22 главных судьи, заявил агентству «Р-Спорт» руководитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

Будогосский возглавил ДСИ 31 октября 2016 года, сменив на этом посту ушедшего в отставку Валентина Иванова. Ранее матчи премьер-лиги обслуживали 16−17 главных судей.

«Я думаю, что мы выйдем на 20−22 человека», — сказал Будогосский, отвечая на вопрос, сколько главных судей будет обслуживать матчи РФПЛ.

Будогосский рассказал, что судейский состав «в принципе сформирован», но он пока не хотел бы называть фамилии. «Сейчас у нас на сборе РФПЛ находится 60 человек, мы взяли ряд судей, которые работали в ФНЛ: (Тимура) Арсламбекова, Олега Соколова, (Николая) Волошина. Мы возвратили на просмотр для судейства в РФПЛ Николая Еремина, которому незаслуженно не давали дороги вернуться в премьер-лигу», — добавил он.

«Но отмечу, что эти судьи у нас на просмотре. Окончательно решать будем позднее, после чего выдвинем список на исполком или бюро исполкома РФС. Но еще раз отмечу, что мы всем приехавшим на сбор РФПЛ судьям сказали, что они кандидаты», — продолжил Будогосский.

Также Будогосский пояснил принципы назначения на матчи. «Во-первых, это назначение на месяц, где судья знает, в каком туре ему работать, но не знает, с какими командами. Это делается для того, чтобы судья мог спланировать свой быт и подготовку. Во-вторых, это делается для того, чтобы оптимально использовать финансирование на транспорт. А за 7−9 дней судья будет знать, на какую игру он летит», — сказал собеседник агентства, заметив, что ни один судья не будет обслуживать матчи четыре тура подряд.
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