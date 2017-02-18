Матчи РФПЛ будут обслуживать 20−22 главных судьи

Будогосский возглавил ДСИ 31 октября 2016 года, сменив на этом посту ушедшего в отставку Валентина Иванова. Ранее матчи премьер-лиги обслуживали 16−17 главных судей.

«Я думаю, что мы выйдем на 20−22 человека», — сказал Будогосский, отвечая на вопрос, сколько главных судей будет обслуживать матчи РФПЛ.

Будогосский рассказал, что судейский состав «в принципе сформирован», но он пока не хотел бы называть фамилии. «Сейчас у нас на сборе РФПЛ находится 60 человек, мы взяли ряд судей, которые работали в ФНЛ: (Тимура) Арсламбекова, Олега Соколова, (Николая) Волошина. Мы возвратили на просмотр для судейства в РФПЛ Николая Еремина, которому незаслуженно не давали дороги вернуться в премьер-лигу», — добавил он.

«Но отмечу, что эти судьи у нас на просмотре. Окончательно решать будем позднее, после чего выдвинем список на исполком или бюро исполкома РФС. Но еще раз отмечу, что мы всем приехавшим на сбор РФПЛ судьям сказали, что они кандидаты», — продолжил Будогосский.