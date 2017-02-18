Прудников и Эззатоллахи находятся на просмотре в «Анжи»

Футболисты появились на поле в товарищеском матче против туркменского клуба «Шагадам», в котором «Анжи» одержал победу со счетом 2:0. Эззатоллахи на 72-й минуте не реализовал пенальти.

Прудников в первой части сезона-2016/17 выступал за «Оренбург», а зимой находился на просмотре в московском «Локомотиве». Эззатоллахи в прошлом году играл за «Ростов».