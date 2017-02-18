Прудников и Эззатоллахи находятся на просмотре в «Анжи»
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Нападающий Александр Прудников и полузащитник Саид Эззатоллахи находятся на просмотре в махачкалинском футбольном клубе «Анжи». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Футболисты появились на поле в товарищеском матче против туркменского клуба «Шагадам», в котором «Анжи» одержал победу со счетом 2:0. Эззатоллахи на 72-й минуте не реализовал пенальти.
Прудников в первой части сезона-2016/17 выступал за «Оренбург», а зимой находился на просмотре в московском «Локомотиве». Эззатоллахи в прошлом году играл за «Ростов».
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