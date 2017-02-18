Экс-футболист «Актобе» подписал контракт с «Крыльями Советов»

Сандро — воспитанник московского «Локомотива», с 2000 по 2013 год выступал за юношеские и молодёжные команды «железнодорожников». Защищал цвета венгерского «Уйпешта» и хорватского «Осиека». 2016 год провел в «Актобе». В «Крылья» 23-летний Сандро, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел свободным агентом. Цвейба находился с «Крыльями» на втором сборе в Белеке и принял участие во всех контрольных матчах.