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18 февраля 2017, 0:20 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» интересуется форвардом «Партизана» Джюрджевичем

Нападающий «Партизана» Урош Джюрджевич может продолжить карьеру в московском «Спартаке», сообщает сербское издание «Спортски Журнал».

По информации источника, российский клуб готов выложить за 22-летнего сербского форварда € 2,5 млн. При этом «Партизан» не хочет расставаться с игроком нынешней зимой.

Урош Джюрджевич известен по выступлениям за голландский «Витесс» и итальянский «Палермо». В нынешнем сезоне чемпионата Сербии на его счету 14 матчей, 13 из которых — в основе, и девять забитых мячей. На счету Джюрджевича 37 матчей и 18 голов за сборные Сербии U19 и U21.

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