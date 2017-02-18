«Спартак» интересуется форвардом «Партизана» Джюрджевичем

По информации источника, российский клуб готов выложить за 22-летнего сербского форварда € 2,5 млн. При этом «Партизан» не хочет расставаться с игроком нынешней зимой.



Урош Джюрджевич известен по выступлениям за голландский «Витесс» и итальянский «Палермо». В нынешнем сезоне чемпионата Сербии на его счету 14 матчей, 13 из которых — в основе, и девять забитых мячей. На счету Джюрджевича 37 матчей и 18 голов за сборные Сербии U19 и U21.