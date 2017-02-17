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17 февраля 2017, 23:43 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Локомотив» сделал предложение защитнику сборной Чили

Московский «Локомотив» сделал предложение чилийскому клубу «Универсидад Католика» по покупке защитника Гильерме Марипана, об этом сообщил комментатор Нобель Арустомян.

22-летний чилиец за «Универсидад» сыграл 41 матч, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

В составе национальной сборной дебютировал в январе нынешнего года и с тех пор провел два матча.

По данным transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет 550 тысяч евро.

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