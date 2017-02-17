«Локомотив» сделал предложение защитнику сборной Чили

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Локомотив сделал предложение чилийскому "Универсидад Католика" по защитнику Гильерме Марипану. Подробности на сайте <a href="https://twitter.com/MatchTV">@MatchTV</a> совсем скоро.</p>— Nobel Arustamyan (@ANobelito) <a href="https://twitter.com/ANobelito/status/832670980677922816">17 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

22-летний чилиец за «Универсидад» сыграл 41 матч, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

В составе национальной сборной дебютировал в январе нынешнего года и с тех пор провел два матча.

По данным transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет 550 тысяч евро.