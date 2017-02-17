Иванович, Халк и ещё 5 неудачных звёздных дебютов

Фернандо Кавенаги

21.08.2004, 20-й тур РФПЛ, «Зенит» — «Спартак» — 2:0



Самый дорогой на тот момент футболист в чемпионате России дебютировал в сверхважной игре с «Зенитом», но не показал ровным счётом ничего. Зато петербуржцы отлично сыграли на «Петровском»: уже в самом начале матча Александр Спивак реализовал пенальти, а удвоил счёт Владислав Радимов. Спустя 79 бесполезных минут аргентинского нападающего сменил Баженов, который, впрочем, забить «Зениту» всё равно не смог.



Дерлей

12.03.2005, 1-й тур РФПЛ, «Зенит» — «Динамо» — 4:1



Победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» приехал в «Динамо» в 2005 году за 7 млн евро в статусе топ-нападающего. Сразу показать это бразильцу не удалось: в дебютном матче Дерлея «Динамо» с шестью португалоговорящими легионерами в составе ничего не смогло противопоставить всё тому же «Зениту». Петербуржцы выиграли 4:1, а у Дерлея не получилось вообще ничего.

Роберто Карлос

1.01.2011, 1/8 Кубка России, «Анжи» — «Зенит» — 2:3



Роберто Карлос стал первым по-настоящему звёздным футболистом, присоединившимся к новому «Анжи» шесть лет назад. Тогда рядом с экс-игроком «Интера» и «Реала» играли не Это’О и Виллиан, а Ян Голенда и Махач Гаджиев. Тем не менее в кубковом матче питерский «Зенит» решил надавить именно на левый фланг махачкалинцев, где как раз дебютировал Роберто Карлос, и не прогадал. Сначала бразилец не успел за быстрым Ионовым, который оформил голевую передачу на Данни, а затем не закрыл забившего победный мяч Данко Лазовича.

Халк и Аксель Витсель

14.09.2012, 8-й тур РФПЛ, «Зенит» — «Терек» — 0:2



Сейчас ни одного из этих двух футболистов в России уже нет — оба отправились на заработки в Китай. А пять лет назад дебют 100-миллионного дуэта получился резонансным: звёзды вышли на поле, чтобы сделать результат, однако «Зенит» ничего не забил да ещё и пропустил два в концовке от скромного «Терека».



Эсекьель Гарай

30.07.2014, 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, АЕЛ — «Зенит» — 1:0



Казалось бы, о чём ещё можно мечтать сильному защитнику, как не о дебюте в новом клубе в Лиге чемпионов против аутсайдера. Однако Гарай, приезжавший в «Зенит» в статусе главной надежды в центре обороны, успел впечатление о себе испортить, оставив игрока прямо в центре штрафной и позволив забить киприотам единственный в матче гол. К счастью для аргентинского центрбека, в ответной встрече «Зенит» «вынес» АЕЛ со счётом 3:0 и уверенно прошёл дальше.



Бранислав Иванович

16.02.2017, 1/16 финала Лиги Европы, «Андерлехт» — «Зенит» — 2:0



Иванович вернулся в Россию громко: по информации разных источников, 32-летний серб просил зарплату от 3 до 5 млн евро в год и контракт на несколько лет. Такие условия потянул только «Зенит», где звёздный защитник пока играет правого латераля вместо травмированного Игоря Смольникова. На этой позиции в дебютном матче с «Андерлехтом» Иванович дважды пропустил быстрого и резкого Ачеампонга к воротам Юрия Лодыгина, и оба раза ганец был точен — 0:2.