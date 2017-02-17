Иванович, Халк и ещё 5 неудачных звёздных дебютов
Неудачные дебюты больших звёзд, приезжавших в Россию: от Кавенаги до Ивановича.
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Фернандо Кавенаги
21.08.2004, 20-й тур РФПЛ, «Зенит» — «Спартак» — 2:0
Самый дорогой на тот момент футболист в чемпионате России дебютировал в сверхважной игре с «Зенитом», но не показал ровным счётом ничего. Зато петербуржцы отлично сыграли на «Петровском»: уже в самом начале матча Александр Спивак реализовал пенальти, а удвоил счёт Владислав Радимов. Спустя 79 бесполезных минут аргентинского нападающего сменил Баженов, который, впрочем, забить «Зениту» всё равно не смог.
Дерлей
12.03.2005, 1-й тур РФПЛ, «Зенит» — «Динамо» — 4:1
Победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» приехал в «Динамо» в 2005 году за 7 млн евро в статусе
Роберто Карлос
1.01.2011, 1/8 Кубка России, «Анжи» — «Зенит» — 2:3
Роберто Карлос стал первым
Халк и Аксель Витсель
14.09.2012, 8-й тур РФПЛ, «Зенит» — «Терек» — 0:2
Сейчас ни одного из этих двух футболистов в России уже нет — оба отправились на заработки в Китай. А пять лет назад дебют 100-миллионного дуэта получился резонансным: звёзды вышли на поле, чтобы сделать результат, однако «Зенит» ничего не забил да ещё и пропустил два в концовке от скромного «Терека».
Эсекьель Гарай
30.07.2014, 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, АЕЛ — «Зенит» — 1:0
Казалось бы, о чём ещё можно мечтать сильному защитнику, как не о дебюте в новом клубе в Лиге чемпионов против аутсайдера. Однако Гарай, приезжавший в «Зенит» в статусе главной надежды в центре обороны, успел впечатление о себе испортить, оставив игрока прямо в центре штрафной и позволив забить киприотам единственный в матче гол. К счастью для аргентинского центрбека, в ответной встрече «Зенит» «вынес» АЕЛ со счётом 3:0 и уверенно прошёл дальше.
Бранислав Иванович
16.02.2017, 1/16 финала Лиги Европы, «Андерлехт» — «Зенит» — 2:0
Иванович вернулся в Россию громко: по информации разных источников, 32-летний серб просил зарплату от 3 до 5 млн евро в год и контракт на несколько лет. Такие условия потянул только «Зенит», где звёздный защитник пока играет правого латераля вместо травмированного Игоря Смольникова. На этой позиции в дебютном матче с «Андерлехтом» Иванович дважды пропустил быстрого и резкого Ачеампонга к воротам Юрия Лодыгина, и оба раза ганец был точен — 0:2.
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