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17 февраля 2017, 22:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» может усилиться 18-летним иранским хавбеком

Полузащитник клуба «Зоб Ахан» Реза Шекари может продолжить карьеру в «Ростове», сообщает Tasnim News Agency.

По информации источника, 18-летний иранский футболист, которым интересовались «Базель» и «Лестер Сити», присоединится к российской команде после того, как пройдёт медицинское обследование.

В 2015 году Шекари был включён в список 50 самых талантливых молодых футболистов мира по версии британского издания The Guardian. На счету полузащитника более 20 матчей за сборные Ирана U17 и U20.

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