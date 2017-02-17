«Ростов» может усилиться 18-летним иранским хавбеком
Полузащитник клуба «Зоб Ахан» Реза Шекари может продолжить карьеру в «Ростове», сообщает Tasnim News Agency.
По информации источника, 18-летний иранский футболист, которым интересовались «Базель» и «Лестер Сити», присоединится к российской команде после того, как пройдёт медицинское обследование.
В 2015 году Шекари был включён в список 50 самых талантливых молодых футболистов мира по версии британского издания The Guardian. На счету полузащитника более 20 матчей за сборные Ирана U17 и U20.
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