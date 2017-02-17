Гол Игбуна принес футболистам «Уфы» победу над «Кристиансунном» в товарищеском матче
МОСКВА, 17 фев —
Р-Спорт. Футболисты «Уфы» обыграли норвежский «Кристиансунн» в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Испании.
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Уфы», в составе которой на 34-й минуте с пенальти отличился нигерийский легионер команды Сильвестр Игбун.
Заключительный контрольный матч на испанском сборе «Уфа» проведет 22 февраля против московского ЦСКА.
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