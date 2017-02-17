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17 февраля 2017, 19:52 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Крылья Советов» подписали контракт с Сандро Цвейбой

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

«Крылья Советов» заключили контракт с российским футболистом Сандро Цвейбой, сообщается на официальном сайте самарского клуба.

Сандро — воспитанник московского «Локомотива», с 2000 по 2013 год выступал за юношеские и молодёжные команды «железнодорожников». Защищал цвета венгерского «Уйпешта» и хорватского «Осиека». 2016 год провёл в казахстанском «Актобе».

В «Крылья Советов» 23-летний Сандро, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешёл свободным агентом.
Цвейба находился с самарской командой на втором сборе в Белеке и принял участие во всех контрольных матчах.

Сандро — сын известного футболиста Ахрика Цвейбы, выступавшего за сборные СССР, СНГ, Украины и России.

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