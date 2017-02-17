«Крылья Советов» подписали контракт с Сандро Цвейбой

Сандро — воспитанник московского «Локомотива», с 2000 по 2013 год выступал за юношеские и молодёжные команды «железнодорожников». Защищал цвета венгерского «Уйпешта» и хорватского «Осиека». 2016 год провёл в казахстанском «Актобе».



В «Крылья Советов» 23-летний Сандро, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешёл свободным агентом.

Цвейба находился с самарской командой на втором сборе в Белеке и принял участие во всех контрольных матчах.



Сандро — сын известного футболиста Ахрика Цвейбы, выступавшего за сборные СССР, СНГ, Украины и России.