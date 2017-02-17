РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла с казанского «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает
пресс-служба организации.
РФС удовлетворил заявление «Рубина» в связи с тем, что казанский клуб исполнил обязательства перед футболистом Русланом Камболовым.
Кроме того, палата по разрешению споров наказала штрафом «Томь». 3 ноября РФС запретил томскому клубу регистрировать новых игроков
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