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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28815198/
17 февраля 2017, 19:12 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла с казанского «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба организации.

РФС удовлетворил заявление «Рубина» в связи с тем, что казанский клуб исполнил обязательства перед футболистом Русланом Камболовым.

Кроме того, палата по разрешению споров наказала штрафом «Томь». 3 ноября РФС запретил томскому клубу регистрировать новых игроков из-за долгов перед московским ЦСКА. Запрет был наложен в качестве обеспечительной меры из- за задолженности «Томи» по трансферу бывшего защитника ЦСКА Петра Тена, который перешел в «Томь» в 2016 году.

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