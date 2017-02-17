РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков

РФС удовлетворил заявление «Рубина» в связи с тем, что казанский клуб исполнил обязательства перед футболистом Русланом Камболовым.

Кроме того, палата по разрешению споров наказала штрафом «Томь». 3 ноября РФС запретил томскому клубу регистрировать новых игроков из-за долгов перед московским ЦСКА. Запрет был наложен в качестве обеспечительной меры из- за задолженности «Томи» по трансферу бывшего защитника ЦСКА Петра Тена, который перешел в «Томь» в 2016 году.