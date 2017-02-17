ФК «Урал» хочет приобрести нападающего до конца трансферного окна

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В текущее трансферное окно «Урал» покинули защитник Пабло Фонтанелло и полузащитник Георгий Жуков, при этом команда усилилась семью игроками — защитниками Джемалом Табидзе и Грегором Балажицем, полузащитниками Эриком Бикфалви, Никитой Глушковым, Александром Ломакиным и Николаем Димитровым, а также нападающим Владимиром Ильиным. Главный тренер екатеринбуржцев Александр Тарханов в интервью ТАСС признавался, что клуб не против укрепить позицию вратаря, однако вопрос стоит не срочно.

«По вратарской позиции сказать ничего не могу, но вы сами знаете, что самый ценный продукт — это нападающий. Мы, конечно, не отказались бы взять квалифицированного нападающего за этот короткий отрезок (трансферное окно закрывается в ночь на 25 февраля — прим. ТАСС)», — рассказал Алхимов.

Алхимов был представлен в качестве спортивного директора клуба в пятницу. По его мнению, состав команды и так достаточно сбалансированный. «Дайте мне время более детально познакомиться со всем; осталось мало времени до закрытия заявки, и все вопросы будут актуальны уже после. Но надо отметить, что у нас состав сбалансированный», — сказал он.

На вопрос, есть ли уверенность, что до конца трансферного окна удастся сохранить весь состав, собеседник ТАСС ответил: «Такого, чтобы мы срочно должны от кого-то отказаться, нет».

После 17 туров чемпионата страны «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице с 14 очками.