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17 февраля 2017, 17:56 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ФК «Урал» хочет приобрести нападающего до конца трансферного окна

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» был бы не против приобрести квалифицированного нападающего до конца зимнего трансферного окна. Об этом ТАСС заявил спортивный директор футбольного клуба Евгений Алхимов.

Новый спортивный директор клуба Евгений Алхимов считает чьл состав команды и так достаточно сбалансированный. Увеличить
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В текущее трансферное окно «Урал» покинули защитник Пабло Фонтанелло и полузащитник Георгий Жуков, при этом команда усилилась семью игроками — защитниками Джемалом Табидзе и Грегором Балажицем, полузащитниками Эриком Бикфалви, Никитой Глушковым, Александром Ломакиным и Николаем Димитровым, а также нападающим Владимиром Ильиным. Главный тренер екатеринбуржцев Александр Тарханов в интервью ТАСС признавался, что клуб не против укрепить позицию вратаря, однако вопрос стоит не срочно.

«По вратарской позиции сказать ничего не могу, но вы сами знаете, что самый ценный продукт — это нападающий. Мы, конечно, не отказались бы взять квалифицированного нападающего за этот короткий отрезок (трансферное окно закрывается в ночь на 25 февраля — прим. ТАСС)», — рассказал Алхимов.

Алхимов был представлен в качестве спортивного директора клуба в пятницу. По его мнению, состав команды и так достаточно сбалансированный. «Дайте мне время более детально познакомиться со всем; осталось мало времени до закрытия заявки, и все вопросы будут актуальны уже после. Но надо отметить, что у нас состав сбалансированный», — сказал он.

На вопрос, есть ли уверенность, что до конца трансферного окна удастся сохранить весь состав, собеседник ТАСС ответил: «Такого, чтобы мы срочно должны от кого-то отказаться, нет».

После 17 туров чемпионата страны «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице с 14 очками.

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