100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 90-го по 81-е

Продолжаем публиковать наш рейтинг из 100 лучших легионеров в истории чемпионатов России. Первую часть рейтинга вы можете посмотреть здесь. Напомним, что в своём выборе мы придерживались четырёх критериев.



1. Уровень игрока.

2. Уровень клуба, в котором выступал игрок на тот момент.

3. Вклад игрока в успехи клуба.

4. Продолжительность выступлений в чемпионате.



Также отметим, что в рейтинг не попали игроки из ближнего зарубежья.

90. Данко Лазович

«Зенит», 2010−2014, 77 матчей, 21 гол

«Ростов», 2013, 11 матчей, 2 гола



В отличие от большинства выходцев с Балкан, Лазович приехал в Россию уже состоявшимся игроком. Сделку по Данко можно назвать одной из самых удачных в новейшей истории сине-бело голубых. Сумма трансфера в 5 млн евро не будоражила умы болельщиков других команд, да и само отношение серба к делу никогда не вызывало нареканий. Сербский нападающий провёл два сильных сезона в «Зените», где был одним из лидеров атаки. После приезда Халка серб потерял место в основе. Лазович провёл короткий, но яркий отрезок в Питере, отдав команде всего себя, и после аренды в «Ростове» отправился на родину.



89. Макбет Сибайя

«Рубин», 2003−2010

166 матчей, 3 гола



В «Рубине» Бердыева Макбет Сибайя долгое время являлся игроком, без которого невозможно было представить полузащиту команды. Жёсткий, работоспособный хавбек с горящими глазами, готовый вспахивать всё поле с первой до последней минуты. Макбет неплохо освоил русский язык и на протяжении восьми лет был идеальным игроком на своей позиции в видении своего тренера. Бронза в сезоне-2003, два чемпионства в 2008 и 2009 годах, включение в список 33 лучших игроков чемпионата в 2005-м. С годами возраст взял своё. Когда Сибайя понял, что дал «Рубину» всё, что мог, с чистой совестью вернулся домой.

88. Коштинья

«Динамо», 2005−2006

10 матчей, 0 голов



В карьере знаменитого португальца было столько памятных моментов, что ему могут позавидовать многие футболисты Европы. На фоне калейдоскопа побед в еврокубках и успехов в сборной Коштинья вряд ли вспоминает свой недолгосрочный вояж в Москву. В мае 2005 года португалец вместе с одноклубниками Манише и Сейтаридисом подписал контракт с «Динамо», однако в глазах от звёздного состава у соперников бело-голубых не зарябило. Команда заняла лишь восьмое место в чемпионате, сам Коштинья в 10 матчах не забил ни одного мяча, разругался с Сёминым, обвинил клуб в невыплате зарплаты, собрал чемоданы и улетел в Мадрид. Любой другой иностранец никогда бы не попал в топ-100 после подобных «достижений». Но Коштинья есть Коштинья, и стоит признать, что легионеров такого уровня в нашем чемпионате и правда было не так много.



87. Захари Сираков

«Амкар», 2004−2015

276 матчей, 7 голов



В своё время в Перми собралось трое болгарских легионеров, которые служили «Амкару» верой и правдой на протяжении многих лет. Захари Сираков был одним из них. Защитник отдал местной команде почти 12 лет карьеры, раз за разом отклоняя предложения о повышении в классе. На протяжении этих лет Сираков был образцом профессионализма, отрабатывая свой контракт кровью и потом. Под конец карьеры, в 37 лет, Захари решил: «Если не здесь играть, то уже нигде» — и повесил бутсы на гвоздь. За российский отрезок карьеры он так и не выиграл значимого титула, но заслужил безмерное уважение каждого пермского болельщика.



86. Благой Георгиев

«Терек», 2009−2012, 105 матчей, 7 мячей

«Амкар», 2013−2014, 36 матчей, 3 гола

«Рубин», 2014−2016, 37 матчей, 1 гол

«Оренбург», 2016-н.в., 9 матчей, 2 гола



Как и большинство болгар, игравших в РФПЛ, Георгиев засветился в «Амкаре». Правда, в отличие от Пеева, Кушева и Сиракова, в Перми Благой играл намного меньше. В России колоритный полузащитник запомнился по большей части выступлениями за «Терек», где выделялся не только на футбольном поле, но и за его пределами. В клубном патриотизме Георгиев замечен уж точно не был. Его это, правда, не особо беспокоило. «Футбол — это в первую очередь бизнес, и каждая из сторон в процессе переговоров пытается заключить выгодную для себя сделку», — говорил он перед переходом в «Амкар». Такая позиция не мешала ему честно отрабатывать щедрые российские контракты. Что он и продолжает делать в «Оренбурге».

85. Ивелин Попов

«Кубань», 2012−2015, 79 матчей, 19 голов

«Спартак», 2015-н.в., 45 матчей, 8 голов



Три болгарских легионера подряд — чистой воды совпадение. Честно. В этом сезоне Попов не имеет железного места в основе «Спартака», но зато приучил нас к шедевральным голам в своём исполнении. Несмотря на слухи об уходе, Ивелин является важной частью команды Карреры. В «Кубани» же до сих пор вспоминают о шикарной связке Бальде-Попов. 85-е место в рейтинге и звание одного из самых «жгучих» «болгарских перцев» в истории РФПЛ заслуженно достаются Ивелину.

Сантос Моцарт

«Спартак», 2005−2009

106 матчей, 13 голов



Моцарт вполне мог бы стать любимчиком Александра Бубнова, если бы тот начал раскрывать тайны ТТД на телеэкране на несколько лет раньше. Опорника «Спартака» частенько критиковали за то, что он тормозил атаки и пасовал в основном назад и поперёк. Но в 2006-м Моцарт так удачно связывал оборону и атаку, что вошёл в двадцатку сильнейших игроков лиги по системе «гол+пас» и получал высокие оценки различных изданий. Только вот в самые важные моменты полузащитник начинал психовать — бил лежачего соперника, кидал в лицо противнику мяч. Все воспитательные работы прошли даром — Моцарт продолжал чередовать прекрасные матчи со скандалами и в конце концов расторг с красно-белыми контракт.



83. Виллиан

«Анжи», 2013

11 матчей, 1 гол



О том, что Виллиан исполнитель высочайшего класса, было известно ещё до его перехода в «Анжи». Подтвердилось это и после его отъезда — в составе «Челси» Виллиан долгое время был одним из самых ярких игроков атаки, потеряв место в основе лишь в последние месяцы. В Махачкале невероятно техничный полузащитник должен был стать лидером команды на долгие годы после того, как уйдут на пенсию возрастные Роберто Карлос и Самуэль Это’О. Однако в России радовал болельщиков яркой игрой Виллиан недолго — сперва помешала травма, а затем клуб резко объявил о смене курса. В итоге бразилец вместе с компанией других дорогостоящих легионеров поспешно из Махачкалы ретировался и теперь еженедельно мелькает в обзорах «Чемпионата», посвящённых выступлениям экс-легионеров РФПЛ в Европе.