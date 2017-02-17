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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28811453/
17 февраля 2017, 14:48 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Программа «Культ тура», выходившая на «Матч ТВ», закрылась

Телевизионная программа «Куль тура», которая ранее выпускалась на канале «Матч ТВ», больше не будет выходить в эфир.

Об этом сообщил один из ведущих программы Юрий Дудь.

«Причина — уход спонсора. Так вышло, что с рейтингом программ на “Матч ТВ” всё не очень здорово. Кто бы ни был у тебя в гостях, какой бы дичи он тебе ни рассказывал, как бы об этом ни гремел Интернет, на классическое рейтинговое счетоводство это не влияет никак.

Чтобы программа не была каналу в минус, ей нужно подбрасывать спонсорский мельдоний — у нас им был любимый шампунь Криштиану Роналду. Если мельдоний пропадает, а рейтинги всё так же не идут — остаются два варианта: делать программу в убыток или закрываться», — рассказал Дудь.
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