Программа «Культ тура», выходившая на «Матч ТВ», закрылась

Об этом сообщил один из ведущих программы Юрий Дудь.



«Причина — уход спонсора. Так вышло, что с рейтингом программ на “Матч ТВ” всё не очень здорово. Кто бы ни был у тебя в гостях, какой бы дичи он тебе ни рассказывал, как бы об этом ни гремел Интернет, на классическое рейтинговое счетоводство это не влияет никак.



Чтобы программа не была каналу в минус, ей нужно подбрасывать спонсорский мельдоний — у нас им был любимый шампунь Криштиану Роналду. Если мельдоний пропадает, а рейтинги всё так же не идут — остаются два варианта: делать программу в убыток или закрываться», — рассказал Дудь.