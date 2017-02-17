Любимые звёзды 1990-х и ещё 5 причин посетить Кубок Легенд
С 18 по 19 февраля в ДС «Мегаспорт» пройдёт Кубок Легенд. Объясняем, почему это событие никак нельзя пропустить.
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Уже в эти выходные в Москве состоится девятый розыгрыш Кубка Легенд. В этом году за главный приз сразятся сборные России, Португалии, Италии, Нидерландов и Германии, а также сборная Звёзд футбола. Каждый год Кубок Легенд собирает под одной крышей множество болельщиков из разных стран. Что привлекает поклонников футбола в международном турнире и почему его никак нельзя пропустить?
Звёзды мирового масштаба
Пожалуй, ни один международный турнир не славится таким числом звёздных участников, как Кубок Легенд. В этом году у болельщиков будет возможность вживую увидеть игру таких футбольных мастеров, как Йенс Леманн, Яри Литманен, Дэмьен Дафф, Франк де Бур, Пьер ван Хойдонк и других.
Карпин, Аленичев, Титов и Широков в одной команде
У сборной России на турнире не менее звёздный состав. Например,
Общение с кумирами
Отличительная черта Кубка Легенд — возможность не просто увидеть красивый футбол в исполнении первоклассных мастеров, но и познакомиться со своими кумирами. На протяжении всего турнира легендарные
Выходные всей семьёй
Кубок Легенд — это праздник, где и взрослые, и дети получают одинаковый заряд положительных эмоций. Неудивительно, ведь девиз турнира — «преемственность поколений». Пока старшие с упоением будут обсуждать впечатления от сыгранных матчей и ожидать предстоящие матчи, младшие скучать не будут. Многочисленные аниматоры, клоуны в забавных нарядах и акробаты всегда готовы заинтересовать и увлечь детей всех возрастов. Занятие здесь найдётся каждому, так что Кубок Легенд — это отличная возможность собраться всей семьёй в выходные и весело провести время.
Победы сборной России
Если после чемпионата Европы 2016 года вы совсем отчаялись увидеть футболистов сборной России с поднятым кубком над головой, то уже в грядущее воскресенье у вас есть шанс стать свидетелем этого. В 2017 году Кубок Легенд пройдёт в девятый раз, а все восемь предыдущих розыгрышей этого турнира неизменно заканчивались победой сборной России. Яри Литманен даже
Футбольная атмосфера
И всё же самое важное, что может подарить Кубок Легенд, — это настоящая футбольная атмосфера. Напряжение во время развития атак, радостные крики в честь забитых голов и надежда на то, что даже при проигрыше счёт на табло всё ещё может измениться в лучшую сторону — это именно то,
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