Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28809957/
17 февраля 2017, 13:34 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Любимые звёзды 1990-х и ещё 5 причин посетить Кубок Легенд

С 18 по 19 февраля в ДС «Мегаспорт» пройдёт Кубок Легенд. Объясняем, почему это событие никак нельзя пропустить.

Любимые звёзды 1990-х и ещё 5 причин посетить Кубок Легенд - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Уже в эти выходные в Москве состоится девятый розыгрыш Кубка Легенд. В этом году за главный приз сразятся сборные России, Португалии, Италии, Нидерландов и Германии, а также сборная Звёзд футбола. Каждый год Кубок Легенд собирает под одной крышей множество болельщиков из разных стран. Что привлекает поклонников футбола в международном турнире и почему его никак нельзя пропустить?

Звёзды мирового масштаба
Пожалуй, ни один международный турнир не славится таким числом звёздных участников, как Кубок Легенд. В этом году у болельщиков будет возможность вживую увидеть игру таких футбольных мастеров, как Йенс Леманн, Яри Литманен, Дэмьен Дафф, Франк де Бур, Пьер ван Хойдонк и других.

Карпин, Аленичев, Титов и Широков в одной команде
У сборной России на турнире не менее звёздный состав. Например, экс-тренеры «Спартака» Дмитрий Аленичев и Егор Титов вновь выйдут на поле в знаменитой связке, а новости об участии Валерия Карпина и Романа Широкова уже произвели фурор среди болельщиков.

Общение с кумирами
Отличительная черта Кубка Легенд — возможность не просто увидеть красивый футбол в исполнении первоклассных мастеров, но и познакомиться со своими кумирами. На протяжении всего турнира легендарные экс-футболисты с большим удовольствием общаются с болельщиками, без устали позируют для охотников за селфи и охотно раздают автографы. А особенно преданным фанатам иногда готовы и свою игровую футболку и бутсы подарить. Поэтому если в вашей коллекции не хватает автографа, например, Евгения Алдонина или футболки Кевина Кураньи, который ещё недавно выступал за московское «Динамо», то уже в эти выходные пробел можно восполнить.

Выходные всей семьёй
Кубок Легенд — это праздник, где и взрослые, и дети получают одинаковый заряд положительных эмоций. Неудивительно, ведь девиз турнира — «преемственность поколений». Пока старшие с упоением будут обсуждать впечатления от сыгранных матчей и ожидать предстоящие матчи, младшие скучать не будут. Многочисленные аниматоры, клоуны в забавных нарядах и акробаты всегда готовы заинтересовать и увлечь детей всех возрастов. Занятие здесь найдётся каждому, так что Кубок Легенд — это отличная возможность собраться всей семьёй в выходные и весело провести время.

Победы сборной России
Если после чемпионата Европы 2016 года вы совсем отчаялись увидеть футболистов сборной России с поднятым кубком над головой, то уже в грядущее воскресенье у вас есть шанс стать свидетелем этого. В 2017 году Кубок Легенд пройдёт в девятый раз, а все восемь предыдущих розыгрышей этого турнира неизменно заканчивались победой сборной России. Яри Литманен даже как-то пошутил, что если русские снова победят, то организаторам серьёзно придётся задуматься о смене правил. В прошлый раз наша сборная в финале обыграла французов со счётом 15:9, а в этом году ещё до начала турнира просятся шутки о том, что победитель Кубка Легенд — 2017 уже известен.

Футбольная атмосфера
И всё же самое важное, что может подарить Кубок Легенд, — это настоящая футбольная атмосфера. Напряжение во время развития атак, радостные крики в честь забитых голов и надежда на то, что даже при проигрыше счёт на табло всё ещё может измениться в лучшую сторону — это именно то, из-за чего мы все любим футбол. Эмоции, полученные от просмотра игр на стадионе, нельзя сравнить ни с чем другим. Но увидеть с трибуны матчи Лиги Европы и уж тем более Лиги чемпионов может не каждый, а до возвращения Премьер-Лиги осталось ещё больше двух недель. Так что на Кубок Легенд стоит сходить хотя бы для того, чтобы снова окунуться в потрясающую футбольную атмосферу перед возобновлением сезона.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Симонян: Три человека претендуют на пост спортивного директора РФС

Симонян: Три человека претендуют на пост спортивного директора РФС

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Пост спортивного директора Российского футбольного союза (РФС) остается вакантным, на него претендуют три человека. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент РФС Никита Симонян.
Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России