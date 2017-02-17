Любимые звёзды 1990-х и ещё 5 причин посетить Кубок Легенд

Уже в эти выходные в Москве состоится девятый розыгрыш Кубка Легенд. В этом году за главный приз сразятся сборные России, Португалии, Италии, Нидерландов и Германии, а также сборная Звёзд футбола. Каждый год Кубок Легенд собирает под одной крышей множество болельщиков из разных стран. Что привлекает поклонников футбола в международном турнире и почему его никак нельзя пропустить?

Звёзды мирового масштаба

Пожалуй, ни один международный турнир не славится таким числом звёздных участников, как Кубок Легенд. В этом году у болельщиков будет возможность вживую увидеть игру таких футбольных мастеров, как Йенс Леманн, Яри Литманен, Дэмьен Дафф, Франк де Бур, Пьер ван Хойдонк и других.



Карпин, Аленичев, Титов и Широков в одной команде

У сборной России на турнире не менее звёздный состав. Например, экс-тренеры «Спартака» Дмитрий Аленичев и Егор Титов вновь выйдут на поле в знаменитой связке, а новости об участии Валерия Карпина и Романа Широкова уже произвели фурор среди болельщиков.



Общение с кумирами

Отличительная черта Кубка Легенд — возможность не просто увидеть красивый футбол в исполнении первоклассных мастеров, но и познакомиться со своими кумирами. На протяжении всего турнира легендарные экс-футболисты с большим удовольствием общаются с болельщиками, без устали позируют для охотников за селфи и охотно раздают автографы. А особенно преданным фанатам иногда готовы и свою игровую футболку и бутсы подарить. Поэтому если в вашей коллекции не хватает автографа, например, Евгения Алдонина или футболки Кевина Кураньи, который ещё недавно выступал за московское «Динамо», то уже в эти выходные пробел можно восполнить.



Выходные всей семьёй

Кубок Легенд — это праздник, где и взрослые, и дети получают одинаковый заряд положительных эмоций. Неудивительно, ведь девиз турнира — «преемственность поколений». Пока старшие с упоением будут обсуждать впечатления от сыгранных матчей и ожидать предстоящие матчи, младшие скучать не будут. Многочисленные аниматоры, клоуны в забавных нарядах и акробаты всегда готовы заинтересовать и увлечь детей всех возрастов. Занятие здесь найдётся каждому, так что Кубок Легенд — это отличная возможность собраться всей семьёй в выходные и весело провести время.