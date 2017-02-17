Симонян: Три человека претендуют на пост спортивного директора РФС

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«Спортивный директор пока не избран, заседание технического комитета в понедельник пройдет без него. Все зависит от решения Виталия Мутко (президента РФС — Прим. ТАСС). У него есть три кандидатуры, но не буду называть имен. Думаю, что в понедельник он избран не будет», — сказал Симонян.

Ранее в СМИ появилась информация, что на эту должность претендуют Александр Бородюк и Валерий Непомнящий. Также, по данным ТАСС, обсуждается кандидатура Дмитрия Баранника, который с 2011 по 2012 годы занимал должность директора по развитию РФС.

Прежний спортивный директор РФС Николай Писарев покинул пост в январе.