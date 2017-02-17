Матч «Анжи» — «Дукла» прошел в Турции и завершился победой чешской команды со счетом 2:1.

Также отмечается, что компания Federbet, занимающаяся выявлением договорных матчей, зафиксировала подозрительные движения коэффициентов на эту игру.

Ранее румынский портал GSP сообщал, что подставные судьи влияли на исход товарищеских матчей с участием других российских команд «Амкара» и «Уфы».