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17 февраля 2017, 12:23 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Ajansspor: Судья товарищеского матча «Анжи» — «Дукла» мог повлиять на результат встречи

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Судья, обслуживавший товарищеский матч между российским «Анжи» и чешской «Дуклой», мог повлиять на результат встречи. Об этом сообщает турецкий портал Ajansspor.

Матч «Анжи» — «Дукла» прошел в Турции и завершился победой чешской команды со счетом 2:1.

Также отмечается, что компания Federbet, занимающаяся выявлением договорных матчей, зафиксировала подозрительные движения коэффициентов на эту игру.

Ранее румынский портал GSP сообщал, что подставные судьи влияли на исход товарищеских матчей с участием других российских команд «Амкара» и «Уфы».

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