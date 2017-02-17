Ajansspor: Судья товарищеского матча «Анжи» — «Дукла» мог повлиять на результат встречи
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Судья, обслуживавший товарищеский матч между российским «Анжи» и чешской «Дуклой», мог повлиять на результат встречи. Об этом сообщает турецкий портал Ajansspor.
Матч «Анжи» — «Дукла» прошел в Турции и завершился победой чешской команды со счетом 2:1.
Также отмечается, что компания Federbet, занимающаяся выявлением договорных матчей, зафиксировала подозрительные движения коэффициентов на эту игру.
Ранее румынский портал GSP сообщал, что подставные судьи влияли на исход товарищеских матчей с участием других российских команд «Амкара» и «Уфы».