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17 февраля 2017, 11:45 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Источник: «Анжи» ведет переговоры с китайским клубом «Далянь» о переходе футболиста Боли

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» ведет переговоры с китайским «Далянь Ифан» о переходе ивуарийского нападающего Янника Боли. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.

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Ранее стало известно, что клуб из ОАЭ «Аль-Айн», в котором Боли уже прошел медицинское обследование и провел одну тренировку, отменил переход 29-летнего нападающего. Такое решение было вызвано неожиданно выдвинутыми условиями клубом из Махачкалы, которые не были прописаны в договоре о переходе игрока.

«В данный момент “Анжи” поступило предложение от китайского “Далянь” о переходе Боли. Клубы ведут переговоры по игроку. Не исключено, что Боли покинет расположение махачкалинцев в ближайшее время», — сказал источник.

«Анжи» в конце декабря объявил о возможном уходе лидеров команды из-за финансовых проблем и о масштабных перестановках в руководстве — так, владельцем клуба стал Осман Кадиев, сменивший Сулеймана Керимова. Вскоре пост главного тренера «Анжи» покинул чешский специалист Павел Врба, в начале января команду возглавил Александр Григорян. Боли перешел в «Анжи» из украинской «Зари» летом 2014 года. В текущем сезоне он провел за махачкалинский клуб 11 игр, забил два мяча, также в активе нападающего одна игра в составе сборной Кот-д’Ивуара.

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