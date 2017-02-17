Источник: «Анжи» ведет переговоры с китайским клубом «Далянь» о переходе футболиста Боли
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» ведет переговоры с китайским «Далянь Ифан» о переходе ивуарийского нападающего Янника Боли. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее стало известно, что клуб из ОАЭ «Аль-Айн», в котором Боли уже прошел медицинское обследование и провел одну тренировку, отменил переход 29-летнего нападающего. Такое решение было вызвано неожиданно выдвинутыми условиями клубом из Махачкалы, которые не были прописаны в договоре о переходе игрока.
«В данный момент “Анжи” поступило предложение от китайского “Далянь” о переходе Боли. Клубы ведут переговоры по игроку. Не исключено, что Боли покинет расположение махачкалинцев в ближайшее время», — сказал источник.
«Анжи» в конце декабря объявил о возможном уходе лидеров команды
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter