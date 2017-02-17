Источник: «Анжи» ведет переговоры с китайским клубом «Далянь» о переходе футболиста Боли

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Ранее стало известно, что клуб из ОАЭ «Аль-Айн», в котором Боли уже прошел медицинское обследование и провел одну тренировку, отменил переход 29-летнего нападающего. Такое решение было вызвано неожиданно выдвинутыми условиями клубом из Махачкалы, которые не были прописаны в договоре о переходе игрока.

«В данный момент “Анжи” поступило предложение от китайского “Далянь” о переходе Боли. Клубы ведут переговоры по игроку. Не исключено, что Боли покинет расположение махачкалинцев в ближайшее время», — сказал источник.