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17 февраля 2017, 11:44 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Нападающий «Зенита» продолжит карьеру в «Афипсе»

По информации «Советского спорта в Санкт-Петербурге», форвард «Зенита» Артем Поникаров перешел в «Афипс».

Контракт рассчитан на полтора года.

Клуб выступает во втором дивизионе зоны «Юг». После 16 туров команда из поселка Афипский идет на третьем месте, отставая от лидирующего «Ротора-Волгограда» на десять очков.

20-летний футболист выступал за молодежную и вторую команды «Зенита». Всего на его счету 38 матчей и три гола за сине-бело-голубых во всех турнирах.

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