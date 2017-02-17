Бикфалви: «Урал» не заслуживает того места в РФПЛ, которое занимает

«Когда поступило предложение от “Урала”, мы с семьёй немного подумали и приняли совместное решение. Семья очень важна для меня, поэтому я должен был с ними посоветоваться. Уже после этого совместно приняли решение перейти в “Урал”.



Довелось играть с “Уралом” в Томске. Сыграли вничью (1:1). Была трудная, тяжёлая игра. Я вижу, что команда очень сильная и не заслуживает того места, где находится.



Я имел представление о футболистах, которые играют в “Урале”. В команде хорошая атмосфера и хорошие ребята. Было небольшое повреждение, но сейчас я уже тренируюсь с командой, набираю кондиции, чтобы на 100% быть готовым к чемпионату. Вместе с тренерским и медицинским персоналом мы делаем всё, чтобы подойти к началу чемпионата в оптимальной форме», — сказал Бикфалви в беседе с пресс-службой «Урала».



После 17 туров «Урал» занимает 13-е место, находясь в одном очке от 12-й позиции, которая даёт право остаться в РФПЛ.