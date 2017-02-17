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17 февраля 2017, 10:47 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Рубин» сыграет на третьем сборе с тремя норвежскими и южнокорейским клубами

Стали известны соперники «Рубина» в товарищеских матчах на третьем сборе в Аликанте.

20 февраля в 18:00 по московскому времени казанская команда сыграет с южнокорейским клубом «Соннам».

21 февраля в 20:00 мск запланирован спарринг с норвежским клубом «Сарпсборг 08», а 23 февраля в 16:00 мск начнётся встреча с норвежским «Мьёндаленом».

24 февраля «Рубин» завершит сбор контрольной встречей с ещё одним норвежским клубом «Старт». Заключительный матч третьего сбора начнётся в 13:00 мск, сообщает пресс-служба казанской команды.

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