«Рубин» сыграет на третьем сборе с тремя норвежскими и южнокорейским клубами

20 февраля в 18:00 по московскому времени казанская команда сыграет с южнокорейским клубом «Соннам».



21 февраля в 20:00 мск запланирован спарринг с норвежским клубом «Сарпсборг 08», а 23 февраля в 16:00 мск начнётся встреча с норвежским «Мьёндаленом».



24 февраля «Рубин» завершит сбор контрольной встречей с ещё одним норвежским клубом «Старт». Заключительный матч третьего сбора начнётся в 13:00 мск, сообщает пресс-служба казанской команды.