Торже: Мне важно помочь «Тереку», даже если я выхожу на 10−15 минут

«Было приятно сыграть против бывшего клуба. Это была важная и полезная для нас товарищеская игра. Огорчает, что мы проиграли. Есть ещё два спарринг-матча до возобновления сезона. Для меня важна игра, важно помочь команде, даже если я выхожу на 10−15 минут. Если удаётся помочь команде — этому я бываю рад.



Думаю, то, что Гиомбер и Оздоев теперь играют с нами, означает, что это игроки хорошего уровня. Надеюсь, они внесут свой вклад в достижение нужного нам результата. А игровые связи всегда нужно улучшать не только с новичками, но и со всеми партнёрами», — цитирует Торже пресс-служба «Терека».