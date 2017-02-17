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17 февраля 2017, 9:45 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Торже: Мне важно помочь «Тереку», даже если я выхожу на 10−15 минут

Полузащитник Габриэль Торже, ранее выступавший за «Удинезе», поделился комментариями о товарищеском матче с бывшей командой, который завершился победой итальянского клуба со счётом 4:2.

«Было приятно сыграть против бывшего клуба. Это была важная и полезная для нас товарищеская игра. Огорчает, что мы проиграли. Есть ещё два спарринг-матча до возобновления сезона. Для меня важна игра, важно помочь команде, даже если я выхожу на 10−15 минут. Если удаётся помочь команде — этому я бываю рад.

Думаю, то, что Гиомбер и Оздоев теперь играют с нами, означает, что это игроки хорошего уровня. Надеюсь, они внесут свой вклад в достижение нужного нам результата. А игровые связи всегда нужно улучшать не только с новичками, но и со всеми партнёрами», — цитирует Торже пресс-служба «Терека».

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