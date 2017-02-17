Аленичев: «Спартаку» нужна была чистка, и мы её провели

— Мучить опять меня будете? — иронизирует Аленичев, соглашаясь на интервью. — Давайте, только недолго и без «Спартака»…



Но без воспоминаний о бывшем клубе у нас всё равно не получится.



***

Аленичев исчез из публичного пространства сразу после увольнения из «Спартака». Он не организовывал встреч с прессой, игнорировал приглашения с ТВ и ни разу не показался на «Открытие-Арене». Публичное выступление состоялось лишь через полгода, на представлении Кубка Легенд — 2017.



— Занимаюсь спортом шесть раз в неделю. Чередую футбол с большим теннисом, добавляю плавание. В общем, готов к турниру, хочу вновь встретиться со звёздами футбола, — бодро отрапортовал Аленичев на пресс-конференции и тут же, как капитан, перешёл к проблемам команды Легенд. — У нас есть только один голкипер, Филимонов, но этого хватит. Был бы Тихонов, он бы смог встать в ворота. Но если что, попробуем Титова.



Спросили у него, конечно, и про «Спартак», но ответы были сжатыми: «Каррера справится с подготовкой к сезону», «Самедов — игрок, с которым хотелось бы поработать», «Фраза “не то” — лишь о качестве игры».



Во время индивидуальной беседы хотелось услышать чуть больше живых откровений и понять настроение тренера, в котором почему-то стало модно разочаровываться.

— Вы говорили, что уедете на стажировку в Италию. Удалось?

— В конце ноября поехал в Милан. Хотел зацепить оба клуба, но с «Интером» не получилось. В итоге все две недели смотрел за тренировочным процессом у Винченцо Монтеллы. Мы с ним в «Роме» вместе играли, так что договориться было несложно: на уровне «Здравствуй, можно ли приехать? — Да, конечно». Следующий маршрут будет либо в «Наполи», либо в «Ювентус».



— Что вы делали в «Милане»?

— Во-первых, посмотрел, как организован клуб. База, тренировочные поля — это просто фантастика. Во-вторых, мне важен был тренировочный процесс. Монтелла ведь считается одним из самых талантливых и прогрессивных специалистов в Италии. Я ходил на занятия, находил для себя что-то новое для будущей деятельности.



— Тренировки «Милана» сильно отличаются от тех, что вы давали своим командам?

— Было очень много из того, что мы делали в «Спартаке». Главная разница в том, что в Италии больше внимания уделяется постановке игры в обороне. Опять же, все эти нюансы мне пригодятся.



— Звучит так, будто вы точно продолжите тренировать.

— Безусловно. А какие ещё варианты?



— Ну, мы же видим, где Валерий Карпин оказался.

— Мне вот только сейчас сказали, кем его назначили. Главный редактор трансляций… С одной стороны, удивлён. С другой — зная Валерия Георгиевича, это вообще не сюрприз. Он ведь может такое сделать, чего я никогда не предугадаю. Карпин всегда ставил народ в тупик. Раз — появился здесь. Два — уже где-то там.



— Вы не ставили народ в тупик, когда работали сенатором?

— Да, ставил. Это было неожиданным для всех. Надеюсь, что в моей жизни подобных неожиданностей больше не будет. Теперь — только тренировать!



— Экспертом вас уже звали работать?

— Звали. Отказался категорически.



— Почему?

— Не люблю публичность. Саморекламой надо заниматься не в телевизоре, а на футбольном поле или в тренерской работе. Вот это я приветствую. И посоветовал бы именно так себя вести футболистам, особенно молодым. А то иногда больше пустословят, хотя показывать себя надо в другом месте.



— Профессия эксперта вам не близка?

— Ты можешь судить об игре, но не знать подводных камней. Критиковать, хотя не понимаешь внутреннюю ситуацию в команде. Зачем это нужно?! Я не хочу зря сотрясать воздух.



— Нужно ради денег, например. Вы о зарплате Анри в Англии слышали?

— Дело не в финансах. Я сторонник того, чтобы поменьше мелькать и скорее вернуться тренировать.

***

— Вы знаете несколько языков. Сколько?

— Итальянский свободно, португальский уже подзабываю, а вот с английским проблемы. Двоечник, так скажу. Никогда ни о чём не жалею, но с детства надо было зубрить самый популярный язык… Хотя в некоторых регионах Европы достаточно того, что знаю я.



— У вас как раз есть доступ к итальянскому футболу. Можете представить себя, например, тренером клуба Серии В?

— А вы уже что-то знаете, да? — удивлён Аленичев.



— Так у вас есть предложения?

— Об этом я не могу сказать, — смущается он. — Если хотите, представить себя в Италии могу. Почему бы и нет? Не всегда же в России быть. Есть, конечно, приоритет: сейчас хотел бы тренировать в РФПЛ. Но если поступит конкретное предложение из-за границы, буду готов.



— Считаете себя европейцем?

— Да. Жил в разных странах, играл там. Переехать не составит вообще никакого труда. Да и работать тоже.



— Менталитет игроков в российских и европейских клубах действительно разный?

— Да. Разница есть. Наших футболистов постоянно надо держать в крепких руках, строже к ним относиться. А за границей команда отработает в полную любую тренировку. Лично меня в Италии и Португалии подгонять не надо было, потому что я понимал всю ответственность. В России же есть ощущение, что всё происходит из-под палки.



— Но в вашем случае игроки, наоборот, жаловались на отсутствие динамики в упражнениях.

— Давайте сразу: физическим состоянием игроков я, как главный тренер, не занимался. Имею, конечно, какое-то понимание и отношение к этому, но отвечали за направление Олег Саматов и Хавьер Сальес. Про динамику, кстати, вообще не понимаю. Кто это говорил? Расшифруйте.



— В том числе Широков.

— Рома работал с разными тренерами и имеет право оценивать. Другое дело, что для кого-то тренировки Спаллетти, например, слишком динамичные. Не думаю, что в этом была проблема.



— Если уж вы не против переезда в Европу, то прокомментируйте главный пока матч года — «Барселона» разгромно проигрывает «ПСЖ».

— Когда у тебя в составе дееспособные Бускетс, Хави и Иньеста, то тебя почти невозможно обыграть. Но первый сдал, второй ушёл, третий стареет — и всё, «Барса» больше не способна показывать фирменный футбол. Как говорилось раньше, покажи мне центр поля — и я отвечу, какая у тебя команда. Но всё равно игра с «ПСЖ» стала для меня просто шоком. Никогда не видел такую беспомощную «Барселону» и такого слабого Месси. Но ничего, качественные футболисты найдутся, и игра вернётся.

***

— Чего вы ждёте от второго круга РФПЛ?

— Интриги, чтобы она сохранилась до последнего тура. А то в Германии и Франции в последние годы по 20−30 очков разрыв — это неинтересно. В России же никто не гарантирует себе первое место. У «Спартака» пять очков отрыва, но это ни о чём не говорит. Нужно быть очень осторожным, не терять очки — думаю, Массимо с этим справится.

— При вас из «Спартака» ушло 13 человек. Справедливо, что нынешний коллектив именно так и создавался?

— «Спартаку» чистка была крайне необходима. Мы её сделали, потому что видели — микроклимат не тот. Одни футболисты хотели уйти, вторые играли без мотивации, третьи, которые давно в команде, уже несколько лет плыли по течению. Нужно было оставить тех, кто заражен делом.



— Багаж Аленичева — это и есть нынешний коллектив?

— Так скажу: дай бог, чтобы этот коллектив сохранился. Пока он есть — виден и результат. Я желаю «Спартаку» победы.



— Если чемпионство случится, то…

— Таски пойдёт пешком в Турцию, — прерывает Аленичев. — А Боккетти в Неаполь. Хочу это увидеть…



— А что сделаете вы?

— Выпью бокал шампанского за победу.



— Медаль будете ждать?

— Нет, конечно. Пусть получают те, кто выиграл турнир. Главное, чтобы всё получилось.