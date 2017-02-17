Луис Адриано: Думаю, к старту чемпионата «Спартак» будет на пике формы

«Я счастлив забивать, счастлив работать с такими партнёрами по команде, которые меня окружают. Мне очень нравится то, что мы делаем на сборах, и то, как мы работаем. Доволен всем, что происходит.



Давайте предоставим право решать тренеру, как мы будем играть — с одним нападающим или с двумя. Для меня нет никаких проблем играть по обеим схемам. Взаимодействие с Зе Луишем не представляет никаких сложностей для меня. Это очень сильный нападающий, и я с ним с удовольствием взаимодействую.



Сейчас мы очень активно работаем над физическими кондициями, закладывается база, которая позволит нам хорошо себя чувствовать, много бегать и не уставать в чемпионате. Думаю, нас очень грамотно подведут, к старту чемпионата мы будем уже на пике формы. Уверен, команда подойдёт в идеальном состоянии к поединку с «Краснодаром», — сказал бразилец в эфире программы «Все на матч».