Георгий Джикия: Никогда не буду пересматривать матч «Спартак» — «Амкар»
Откровенное интервью новичка
красно-белых, с которым спецкор «СЭ» поговорил на сборе команды в Испании.
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СЛОМАННАЯ ШТАНГА
Я в замешательстве. Вычитал
На такого героя и настроился — а Георгий оказался чудо каким балагуром. Сердце компании. Если заиграет в «Спартаке» — вот она, душа….
Я заглядывал в комнату, где живут Джикия и Джано. Через пять минут складывало напополам от хохота. А если еще Ивелин Попов подтянется, так вообще.
Лучше разговаривать с Георгием в холле — где никто не отвлечет. Чтоб интервью не превращалось в «Смехопанораму». Впрочем, и здесь начинаются чудеса.
Рассказываю, что упомянул Георгия в репортаже, — он улыбается:
— Прекрасно, прекрасно! Играть не получается — так хоть читать люди будут.
— Как не получается? — отшатнулся я. — Всех из состава вытеснили. В центре вас пробовали — получилось, слева — та же история…
— Это у меня еще нога болит!
— Осталось только в нападении сыграть.
— Вот и предупредите Зе с Адриану….
Обещаю — и перехожу к теме нейтральнее:
— Пушка у вас мощнейшая, — вкрадчиво выговариваю. — Роберто Карлос говорил, что рвал сетку. Вам хоть раз удалось?
— Нет, — спокойно отвечает Джикия. Без намека на улыбку. — Сетку не рвал. Штангу ломал.
Вот и думай — то ли шутит, то ли нет.
— Да ладно… — тяну я. По счастью, проходил мимо спартаковский
— Мюнхгаузен! Настоящий Мюнхгаузен!
— Лайки будем собирать! — чуть заметно усмехнулся Джикия.
—
— Замолвлю! — смеется Джикия. —
Оборачивается ко мне. Помнит, на каком месте остановились.
— В общем, сетку не рвал. Не такой сильный у меня удар, как пишут.
— Не только пишут. Сами футболисты говорят.
— Со стороны виднее…
— Был в ваших командах человек, который бил сильнее?
— По моим ощущениям — Алихан Шаваев в «Амкаре» изумительно сильно лупил. Сумасшедший гол «Мордовии» забил, посмотрите в YouTube. Мне по травме достались премиальные за этот мяч, спасибо ему большое.
— Самый сумасшедший гол, который видели своими глазами?
— Салугин — Томску. Видели его?! Невероятный, с сорока метров! Еще мяч Стаса Прокофьева «Арсеналу». Там, правда, рикошет небольшой случился, но все равно — «топ». Еще и выиграли 1:0….
НИКАКОГО МАНДРАЖА
— Сейчас в «Спартаке» прислушиваетесь к самому себе и происходящему вокруг: «Потяну ли?».
— Нет. Вообще каждый день здесь узнаю
— Прекрасно вас понимаю.
— Главное — не обоср… ся! Но думаю, все будет хорошо. Справлюсь.
— О вашем характере — тремя словами?
— Уравновешенный. Спокойный. Скромный
— Вам все происходящее не кажется сном? Пару лет назад никому нужны не были. А сейчас «Спартак» с
— Вот правильно вы сказали — действительно никому нужен не был. Когда с Дзержинском вылетел во вторую лигу, даже предположить не мог, что через полтора года окажусь в «Спартаке».
— Даже тогда не усомнились, что способны на многое?
— Понемножку сомнения закрадывались. Вернее, пришло ощущение — вот сейчас вылетели и вообще никому не буду нужен. Мы ж тогда много пропустили, а для защитника это показатель. Благодарен Богу, что появился «Амкар».
— Каждый помнит момент, когда дошло — «в высшей лиге играть могу».
— Это у меня быстро случилось. Как только взяли в
— За что?
— Да
— Нормально.
— 1:0 выигрывали — надо было засушить игру. Это у меня для самого себя был такой план: засушить! Ну и справился на «отлично» с заданием. «Желтая», сорвал атаку. Все грамотно.
МЕНЯ
— Недавно Кирилл Панченко сказал, что самый невероятный защитник в
— А я всегда про Чорлуку говорил: сильнейший центральный в России. Отличный футболист. А после того как со «Спартаком» поработал, вижу: Маурисиу, Боккетти и мой ровесник Кутепов — сильнейшие ребята. Мне есть чему учиться. Счастлив, что с Сальвой (Боккетти. — Прим. Ю. Г.) познакомился.
— Самый хитрый футболист, с которым сталкивались? Самая невероятная обводка?
— Чтоб меня
— Ну да.
— Такого не было!
— Прекрасный ответ.
— А самый хитрый футболист — Ивелин Попов. Что в жизни, что на поле, что в лифте. Когда спит, наверное, тоже. Прикольный парень, мы подружились.
— Влад Ващук, бывший капитан киевского «Динамо», начал записывать воспоминания: «Лишь раз я почувствовал себя беспомощным на поле — когда столкнулся с Джорджем Веа». Вы себя беспомощным ни разу не ощущали?
— Только когда приезжаешь
— В единоборствах вы прекрасны. У кого в нашей лиге самое жесткое плечо?
— У Ари из «Краснодара». Действительно, жесткое. Зе Луиш — тоже крепкий парень.
— Видели еще хоть одного футболится с таким прыжком?
— Да, прыжок у Зе Луиша отличный. Но вот в прошлой моей команде, «Амкаре», был нападающий Анене Чума. Тоже высокий, крепкий. Прыжок — фантастический! Что с места, что разбежавшись. На всех тестах первый.
—
— Я тоже не понимаю — что он в футболе это не использует? Когда мяч летит? Ха!
— Пристраивал бы вас агент в «Реал» — диск с каким матчем отправил бы?
— Матч, который самому понравился? Таких много….
— Опять шутите?
— Хорошо, отвечаю серьезно — мне запомнилась встреча с «Локомотивом» на Кубок. Я же вырос в «Локо» — тут впервые против него сыграл. Забил со штрафного, победили 1:0 и прошли в ¼ финала. Получается, вывел команду.
— Действительно, особенный матч.
— Вы же понимаете, да? Значимый для меня! Тем более за неделю до этого встречались с тем же «Локомотивом» в чемпионате, 0:3 сгорели в Черкизове. Я травмирован был, а к Кубку выздоровел. Вышел — и получите….
— Матч, который не будете пересматривать никогда?
— «Спартак» — «Амкар» на «Открытии». Я тогда на замену вышел.
— Неудачно, судя по всему?
— Ох как неудачно! Просто отвратительный выход! Из ста процентов ноль!
— Что такого?
— Сразу пенальти сделал на Зе. Тут же карточку получаю, потом срываю атаку — едва не получаю вторую желтую. Вот это точно не буду смотреть.
— Как самому себе объяснили, почему так случилось?
— А никак. До сих пор понять не могу. Даже не думаю об этом, выбросил из головы. После игры максимум пять минут размышлял. Решил: вот уйду из раздевалки — и не буду вспоминать никогда этот выход.
— Дзюба рассказывал: как только заиграл в «Спартаке», сразу появилось много девушек из прошлой жизни. Желали возобновить отношения. Вы через такое уже прошли?
— Нет. У меня другое происходит.
— Что именно?
—
— В Дзержинске было два звонка в день, сейчас — пятьдесят?
—
— Вернейший признак футбольного прорыва — когда вас пытаются увести другие агенты.
— Вот этого нет — любого, кто заводит разговор на такую тему, сразу отсылаю к своим агентам. Я с ними с юности. Раз нашли мне «Амкар» после Дзержинска — значит, работают хорошо. Есть за что быть благодарным. Мой агент был знаком с Гаджиевым, даже в «Анжи» к нему ездил.
— Куда вас не взяли?
— Ага. Они на вылет стояли, надо было спасаться, а не молодых просматривать.
«ЛОКОМОТИВ» ВО МНЕ НЕ НУЖДАЛСЯ
— В музее «Спартака» вы побывали. Что особенно зацепило?
— Очень жаль, но пробыл там минут пятнадцать. В тот день, когда подписывал контракт. Вот обещаю вам сто процентов — приду еще раз. Пока был просмотр, а хочется сделать осмотр. Еще и книжку куплю по истории «Спартака». Мне интересно!
— Это похвально. Агент Торбинского рассказывал с гордостью: контракт футболиста при переходе в «Локомотив» вырос в 200 раз. У вас такой же скачок?
— У меня вырос… (Смеется.) Но это не играло главную роль в трансфере. Если играешь в «Амкаре», вдруг звонят и приглашают в «Спартак» — кто будет переспрашивать: «Сколько заплатите?» Покажите мне такого футболиста! Это клуб номер один в России. Величайшая команда.
— «Локомотив"-то хотел получить вас назад?
— Последняя информация — нет. Не нуждался. Хотя прежде до меня доносилось: вроде хотят….
—
— Ну да, хотел.
— После такого?
— Чего — «такого»?
— Вас же в упор не видели. Даже в дубль не взяли.
— Не видело руководство, которое тогда было.
— Зато у вас теплое отношение к клубу сохранилось.
— Судите сами: я с 10 до 17 лет был в «Локомотиве-Перово», потом «Локомотив-2», вторая лига… Это как родной дом был! Слово «Локомотив» многое значило в жизни. В детстве мячи подавал. На Лигу чемпионов ходил. Мне хотелось всего добиться в «Локо».
— Успешно мячи подавали? Не роняли?
— Я стоял рядом с Семиным, около скамейки запасных. Атмосфера — закачаешься. Все как в тумане! Мне лет одиннадцать было!
— Казалось, весь стадион смотрит на вас?
— Нет. Рассказываю историю. Аут, Лоськов бежит бросать. Мяч у меня в руках. Кричит: «Мяч давай!» А я застыл от восторга. Оцепенел. Смотрю на него в упор. Он орет уже: «Мяч давай, Видели его?! raquo; У меня руки затряслись, и мяч выпал.
— Спасибо вам за такие фокусы общество «Локомотив» не скажет.
— Мне вратарь Поляков спасибо сказал. Я ему бутылочку с водой за ворота положил, так он прямо во время матча обернулся, мне кивнул. Спасибо, мол. Потом, годы спустя, вместе оказались в «Локомотиве-2», вторая лига. Рассказываю ему: «Помнишь?» Нет, говорит, не помню. Золотой парень, кстати.
ТЕМА СБОРНОЙ ГРУЗИИ НЕ ЗАКРЫТА
— Мне кажется или вы похудели?
— Прилично похудел — на четыре с половиной килограмма!
— Представляю ваши страдания.
— Да никаких страданий, легко далось! Салаты ем. Траву всякую. Раз сказали сбрасывать — значит, буду. Другого варианта нет.
—
— (После паузы.) Думаю,
— Попали бы вы к Карпину с таким весом, он вас извел бы штрафами. Наверное, наслышаны.
— Разумеется.
— В нынешнем «Спартаке» мягко попрекают, советуют сбросить? Или грозят санкциями?
— Просто сказали: у тебя вес вот такой, а должен быть другой. К концу второго сбора всем привести себя в порядок. Не приведешь — тренер задумается. Все худеют.
— Сколько сейчас стало?
— 87.
— А что будет к концу сбора?
— Хочу дойти до 85. Судя по темпам — получится. Нормально уходит.
— Вы же не так давно съездили в Грузию?
— В декабре был впервые в жизни. Отлично принимали! Столько родственников в городе, от одних переезжал к другим. Всех навестил. Хотел задержаться почти до Нового года, но позвонили: срочно в Москву. Так надо. Примчался сразу на медосмотр, подписал контракт со «Спартаком», потом в музей….
— Грузины, как никто, умеют уговаривать. Вы под это обаяние попали?
— Вы насчет сборной? Были разговоры. Давно уже начались. Но сам знаю, как поступить. Уговаривать смысла никакого. Хотя приглашение есть, нравлюсь им как футболист. Все зависит от меня.
—
— Почему закрыта? Пока нет.
— Вас же вызывали в сборную России.
— Надо сыграть в официальном матче, чтоб тема закрылась. Пока — нет. Размышляю. Но сейчас у меня мысли только о «Спартаке», о сборной даже не вспоминаю. Цель все заслонила. Надо эти сборы ударно провести. Вот вы спросили — вспомнили. А так — нет….
— Предложили бы вам пару лет назад сыграть за сборную Грузии — и секунды не думали бы?
— Скорее всего. Только я тогда никому нужен не был.
СПАСИБО ГАДЖИЕВУ
— Давайте о Гаджиеве поговорим…
— Давайте. Напишите — спасибо ему большое! Дал дорогу в
— Куда еще не брали?
— Про «Локомотив» вы знаете. В «Анжи» снова приезжал, когда они уже вылетели. Снова не взяли.
— Боже.
— Понять не могу почему. Должен был ехать и на второй сбор, первый провел неплохо. Достоин был остаться, честно вам говорю. Приземлился в Москве их игроком. Через
— Точно знаю, чему вас научил Гаджиев — выдерживать два часа теории.
— Это правда. Она у него часто и подолгу. Но однажды случилось чудо. Проиграли
— По версии Гаджиева — главный ваш недостаток?
— Когда приезжал к нему в «Анжи» — сказал. Я был левым защитником. У тебя, говорит, плохая стартовая скорость. Вообще, Джикия — медленный для защитника. Зато через год в интервью заявил, что я очень быстрый и хорошо подстраховываю. Это уже в «Амкаре» у него играл. Видите как?
— Самое яркое, что услышали от Гаджиева после проигранного матча?
— Он человек рассудительный… Было словечко, от которого мы все лежали. Как скажет кому-то: «Барбос, куда пас даешь?!» — это просто истерика. На минуту можно обо все забыть.
— Я слышал, как Гаджиев пел. Как читал стихи собственного сочинения. Вас не баловал?
— Собственного — нет, но цитаты приводил постоянно. Чувствуется, начитанный человек. Вот музыкальные вкусы своеобразные. Мог в столовой Ваенгу поставить.
— Актер Машков оказался однажды в Голливуде на съемочной площадке с Де Ниро. Тот склонился над ухом и шепнул: «Следуй своим инстинктам». Бывало, что Гаджиев вам говорил
— Я
— «Барбосом» не назвал?
— В тот раз — нет. «Барбосом» я был раза три за полтора года. Да и то, когда надо было разрядить обстановку. В раздевалку зайдет: «Ну что, барбосы? Что делаете?» Чисто амкаровское словечко.
— Вас Гаджиев, наверное, обожал. Вы ж воплощение тренерской мечты: пришел парень ниоткуда, звать никак — а через полтора года стал футболистом сборной.
— Да, это его заслуга. Не только ж я в «Амкаре» так раскрылся — обещаю, через полгода узнаете еще пару фамилий.
— Назовите сейчас.
— Сейчас вот Селихова назову. Которого полгода назад никто не знал. Дебютировал я, через пару туров он встал в ворота. Так и начали путь в «Спартак».
— Чей прогресс вас особенно поразил?
— Вот его. Селихов считался третьим вратарем — стал основным. На моих глазах! Основным до этого был Рома Герус, вторым Дима Хомич. Топовые вратари, сами знаете. Селихов получил шанс с «Ростовом» — и все, тема закрылась. Тридцать матчей подряд. Обычный орловский парень со сложной судьбой. Мотало
— Когда узнали, что за вами наблюдают большие команды?
— Кажется, в октябре. До вызова в сборную — это точно. После игры с «Локомотивом» в Перми пошел слух, что он хочет вернуть. Потом уехал в национальную команду. Этот вызов остальных зашевелил. К агентам моим стали обращаться — какой контракт? Долгий ли?
— Допустим, человек никогда не видел матчи вашего «Амкара». Какой надо посмотреть, чтоб все понять про ту команду?
— Проигрывали 0:1, а закончилось 3:1 в нашу пользу. Самый характерный для «Амкара» матч. Еще матч со «Спартаком» в Москве.
—
— Проиграли 0:1 — когда Денис Глушаков на последних минутах случайно — случайно! — попал в «девятку». Обязательно так и напишите.
— Где вы находились, когда «Спартак» забил?
— На поле. Где ж еще?
— В какой точке? Как с нее смотрелся гол?
— Мяч пролетел слева от меня, никак не доставал. Даже рукой. Летел бы через меня —
— Обидно?
—
— Совсем юного Криштиану Роналду просматривали в «МЮ». Мальчишка начал так возить легендарного О’Ши, что немедленно подписали контракт. Помните, когда вас сильно поразил новичок?
— В «Амкаре» — нет. А вот в «Локомотив-2» взяли грузина Нодара Кавторадзе — мы все глаза вытаращили. Ракета сумасшедшая. Так носился по правому флангу, что туда никто не совался. Все равно не угонишься. Ростом сантиметров на пять меньше Джано. Представляете?
— С трудом.
— Такое бывает! Мы сейчас с Нодаром дружим. Получил серьезную травму, восстановился и подписал контракт с тбилисским «Локомотивом». Ручаюсь, мы все о нем еще услышим.
ТРЕНИРОВКИ С ТЕМПЕРАТУРОЙ
— Допустим, есть у вас возможность на часок вернуться в прошлое. Какой день выбрали бы?
— Разбил бы этот час на четыре части — и вернулся бы в разные места. В Нальчик, например. Даже в Дзержинск. Как выбирались на природу всей командой, жены рядом, дети, шашлыки… Очень семейная атмосфера. Приятные воспоминания.
—
— Конечно. Но
— Со стороны кажется, здоровья у вас море…
— Я знаю, что такое «море здоровья». Был у нас в «Амкаре» Богдан Бутко, сейчас в «Шахтер» уехал. Вот это человек, который отыграет три матча подряд — и спросит: «Ну что, когда следующая встреча? Скорее бы!» Столько носится — с ума сойти. Разбуди его в три часа ночи, скажи: «Побегай «йо-йо» — он обрадуется и добавки попросит. Это
— Был в вашей жизни удар, который пережили без последствий, но сами не знаете как?
— Играли с «Ростовом», я был в полузащите. С
— Ничего ж себе.
— Когда снял бутсу — нога вся синяя была. Огромная гематома прямо на подъеме! Я не понимал, как такое вообще могло случиться? На тридцатой минуте прямо с поля в больницу увезли. Гипс, все дела. Пропустил неделю, кажется….
— На какой матч было особенно тяжело по здоровью выйти, но вы все равно вышли?
— Это еще в «Локомотиве-2». Такая была температура, что ночь провел в больнице под капельницей. Тренеру говорить не хотел, обязательно в том матче надо было сыграть. Я только начинал. Из больницы выпускать не хотели: «Какой футбол? куда пас даешь?!».
— Как сыграли?
— Прямо на матч примчался — и на поле столкнулся с
— Ну вы даете, Георгий.
— Штрафной разыгрывали, я лбом в мяч пошел, а соперник — в мою голову.
— В ту же больницу увезли?
— Да нет, «скорая» дежурила на стадионе — в другой госпиталь доставили. Врачи глянули: «Ага, легкое сотрясение. Пусть дома лежит!».
— Как сейчас понимаете — правильно сделали, что вышли на матч?
— Тогда — правильно. Я часто с температурой тренировался. Сейчас не пошел бы, думаю. Но тогда — первый контракт, первые матчи, начало сезона….
— Бывало, что выходите на матч — и вдруг соперник дает такой темп, что понять ничего не можете?
— Со мной такое было один раз — против «Зенита» в Питере. Мы вообще ничего сделать не могли! Трешку нам кинули — и все закончилось. 0:3.
ДВУХЛЕТНЯЯ «МАЗДА»
— Чьи плакаты украшали вашу стену в детстве?
— Зидан на мопеде. Это я точно помню. Еще Роналдинью. Жаль, не сохранились.
— В России кого особенно любили из футболистов?
— Малхаза Асатиани. Центральный защитник — и какие подключения!
— На что вам в юности не хватало денег?
— На «Сникерсы» и чипсы. Мечтал зайти в магазин — и позволить себе все, что угодно. Довольно быстро это воплотилось. В 17 лет получал 15 тысяч рублей. Как раз на чипсы хватало. Зато год спустя была уже нормальная зарплата. То ли 150 тысяч рублей выходило в месяц, то ли 100… Мы много выигрывали!
— Самое время для глупых покупок.
— Вот бестолковых особо не было — тратил на университет, например. Чтобы в армию не забрали. Накопил на машину.
— Серьезную?
— На двухлетнюю «мазду». До сих пор на ней езжу спокойненько.
— В ту пору у футболистов «Локо» был яркий автопарк — я сам заглядывался на «тойоту» Овчинникова, расписанную в клубные цвета. У Гуренко был Range Rover с итальянскими номерами. Вы на чью засматривались?
— Помню ту «тойоту» Овчинникова…
— Чья оказалась?
— После матча сел в нее Кайседо, был такой нападающий.
— Никогда за таким дорогим рулем не сидели?
— Таким — нет. Брали в аренду Lamborgini Aventador. Разгон до сотни за три секунды — это нечто. Серьезный автомобиль. Быстро я проехал.
— Надо думать, не в Дзержинске.
— В Дзержинске я и двадцати метров на «ламборгини» не одолел бы….
ТЕМ, КТО ИГРАЕТ ЗА «САХАЛИН», НУЖНО СТАВИТЬ ПАМЯТНИКИ. КАЖДОМУ
— Вы университет вспомнили. Учились серьезно?
— Очень несерьезно. Первые полгода от дождя прятался. Потом подписал полноценный контракт — и перевелся на заочное. Или как это называется? Потом вообще перестал туда ходить. Но скоро придется заскочить. Диплом
— Самый озорной поступок вашего детства?
— Не представляю, как это возможно было делать — снежками палили по проезжающим машинам.
— Бытовые мечты есть у каждого. Какие — у вас?
— Чтобы ремонт побыстрее закончился. Купил недавно квартиру в Балашихе, неподалеку от родителей. Почти 24 года — пора иметь свое жилье!
— Когда ремонт доделают?
— Надеюсь, вернусь со сборов — и можно будет въезжать.
— Значит, двойное предвкушение.
— Не обоср… ся в первом матче важнее!
— Бывало в последнее время — наткнулись на
— В Дубае на сборе был один русский канал — мы с Джано включили. Сериал «Гречанка». Что за гадость, думаем. Но делать нечего, оставили фоном. Так через два дня бежали на новую серию, боялись опоздать!
— Вот это да. Фильмом номер один для вас «Гречанка», надеюсь, не стала.
— Нет, номер один для меня — «Грозовые ворота». Старый фильм о войне. А вообще я киноман, много смотрю фильмов. Желательно — чтоб были основаны на реальных событиях. Вот «Чудо на Гудзоне», например. Как самолет на реку посадили.
— Книжки тоже глотаете?
— С книжками хуже. Все хочу начать читать, но пока никак.
— Григорян, нынешний тренер «Анжи», во Владивостоке клал на газон боксерские перчатки, заставлял игроков всерьез спарринговать. Проверял характер. Самые памятные проверки, которые устраивали вам тренеры?
— Про Григоряна слышал, были такие темы. Ребята рассказывают —
— На сколько отжиманий сегодня бы подписались?
— Ноль. Сегодня выходной, восстановительный день. Давайте без отжиманий.
— Хорошо, завтра.
— Завтра 15 сделаю.
— Мне, кстати, кажется, вы любую проверку прошли бы. Даже с боксерскими перчатками.
— Да запросто!
—
— Сахалин все перекрыл! Первые три места — только ему. Ничто не сравнится по экстриму. Я до этого никогда так долго не летал. 9 часов! Посмотрел два фильма, спрашиваю: «Что, скоро садимся?» — «Еще столько же лететь!» Стоял, сидел, лежал….
— Ужас.
— Невыносимо было сидеть. Еще и опоздали. Сразу на матч поехали из аэропорта, появились за полчаса. Почти сразу — назад. Еще 9 часов. Стою на их ветру и думаю: «А вот люди, которые за “Сахалин” играют, в таком режиме постоянно живут. Памятники им ставить, каждому!».
— Поле там тоже яркое?
— Нормальное. С полем в
Юрий ГОЛЫШАК
из Марбельи.
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