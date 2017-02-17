К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

СЛОМАННАЯ ШТАНГА

Я в замешательстве. Вычитал где-то слова Джикии: «Что со мной интервью делать? Трех же слов связать не могу!».

На такого героя и настроился — а Георгий оказался чудо каким балагуром. Сердце компании. Если заиграет в «Спартаке» — вот она, душа….

Я заглядывал в комнату, где живут Джикия и Джано. Через пять минут складывало напополам от хохота. А если еще Ивелин Попов подтянется, так вообще.

Лучше разговаривать с Георгием в холле — где никто не отвлечет. Чтоб интервью не превращалось в «Смехопанораму». Впрочем, и здесь начинаются чудеса.

Рассказываю, что упомянул Георгия в репортаже, — он улыбается:

— Прекрасно, прекрасно! Играть не получается — так хоть читать люди будут.

— Как не получается? — отшатнулся я. — Всех из состава вытеснили. В центре вас пробовали — получилось, слева — та же история…

— Это у меня еще нога болит!

— Осталось только в нападении сыграть.

— Вот и предупредите Зе с Адриану….

Обещаю — и перехожу к теме нейтральнее:

— Пушка у вас мощнейшая, — вкрадчиво выговариваю. — Роберто Карлос говорил, что рвал сетку. Вам хоть раз удалось?

— Нет, — спокойно отвечает Джикия. Без намека на улыбку. — Сетку не рвал. Штангу ломал.

Вот и думай — то ли шутит, то ли нет.

— Да ладно… — тяну я. По счастью, проходил мимо спартаковский пресс-атташе Леонид Трахтенберг. Поймал чутким ухом обрывок разговора. Воскликнул:

— Мюнхгаузен! Настоящий Мюнхгаузен!

— Лайки будем собирать! — чуть заметно усмехнулся Джикия.

— Кто-то лайки, а кто-то — вещи. Возьмут нас в «Амкар», как думаешь? Замолвишь словечко?

— Замолвлю! — смеется Джикия. — Вам-то в «Амкар», а у меня в «Спартаке» дел лет на десять….

Оборачивается ко мне. Помнит, на каком месте остановились.

— В общем, сетку не рвал. Не такой сильный у меня удар, как пишут.

— Не только пишут. Сами футболисты говорят.

— Со стороны виднее… Кто-то сказал — мол, в Перми Каряка после тренировки показывает, как штрафные бить. Но есть в команде парень, который бьет поинтереснее. Это Джикия. Я очень смеялся. Хорошая шутка.

— Был в ваших командах человек, который бил сильнее?

— По моим ощущениям — Алихан Шаваев в «Амкаре» изумительно сильно лупил. Сумасшедший гол «Мордовии» забил, посмотрите в YouTube. Мне по травме достались премиальные за этот мяч, спасибо ему большое.

— Самый сумасшедший гол, который видели своими глазами?

— Салугин — Томску. Видели его?! Невероятный, с сорока метров! Еще мяч Стаса Прокофьева «Арсеналу». Там, правда, рикошет небольшой случился, но все равно — «топ». Еще и выиграли 1:0….

НИКАКОГО МАНДРАЖА

— Сейчас в «Спартаке» прислушиваетесь к самому себе и происходящему вокруг: «Потяну ли?».

— Нет. Вообще каждый день здесь узнаю что-то новое… Уверен в своих силах. Никакого мандража, одно желание — поскорее бы дебютировать в официальном матче. Я такой человек — раз уж выбрал в 7 лет футбол и ничего больше не умею, надо по максимуму брать от футбола. Не допускаю мысли, что я «слабый» или чего-то не могу… Хотя снилось тут — выхожу на «Открытие Арену», с кем-то играем, атмосферу чувствую. Так жду этого момента!

— Прекрасно вас понимаю.

— Главное — не обоср… ся! Но думаю, все будет хорошо. Справлюсь.

— О вашем характере — тремя словами?

— Уравновешенный. Спокойный. Скромный чуть-чуть. Что «трех слов связать не могу» — это после матча с «Локомотивом» выдал, мы 1:0 победили. Там нормальное интервью получилось.

— Вам все происходящее не кажется сном? Пару лет назад никому нужны не были. А сейчас «Спартак» с кем-то за вас конкурирует, миллионы в прессе мелькают…

— Вот правильно вы сказали — действительно никому нужен не был. Когда с Дзержинском вылетел во вторую лигу, даже предположить не мог, что через полтора года окажусь в «Спартаке».

— Даже тогда не усомнились, что способны на многое?

— Понемножку сомнения закрадывались. Вернее, пришло ощущение — вот сейчас вылетели и вообще никому не буду нужен. Мы ж тогда много пропустили, а для защитника это показатель. Благодарен Богу, что появился «Амкар».

— Каждый помнит момент, когда дошло — «в высшей лиге играть могу».

— Это у меня быстро случилось. Как только взяли в премьер-лигу, сразу мысль: ага, я здесь, назад уже не нырну. А все для себя понял в первом же матче — дебютировал с «Крыльями Советов», вышел минут на пятнадцать. Сразу же желтую получил.

— За что?

— Да чуть-чуть прессанул… Двоих….

— Нормально.

— 1:0 выигрывали — надо было засушить игру. Это у меня для самого себя был такой план: засушить! Ну и справился на «отлично» с заданием. «Желтая», сорвал атаку. Все грамотно. Тогда-то понял: отсюда уже не уйду.

МЕНЯ КТО-ТО ОБВОДИЛ? ТАКОГО НЕ БЫЛО!

— Недавно Кирилл Панченко сказал, что самый невероятный защитник в премьер-лиге — Чорлука. Так ставит корпус, что с ним вообще ничего не сделать. Кто для вас лучший защитник в России?

— А я всегда про Чорлуку говорил: сильнейший центральный в России. Отличный футболист. А после того как со «Спартаком» поработал, вижу: Маурисиу, Боккетти и мой ровесник Кутепов — сильнейшие ребята. Мне есть чему учиться. Счастлив, что с Сальвой (Боккетти. — Прим. Ю. Г.) познакомился. Как-то играли вместе тайм — он в центре, я слева. Так 45 минут подсказывал мне элементарные вещи. Где-то левее, где-то выше, где-то игрока прихватить….

— Самый хитрый футболист, с которым сталкивались? Самая невероятная обводка?

— Чтоб меня кто-то обводил?

— Ну да.

— Такого не было!

— Прекрасный ответ.

— А самый хитрый футболист — Ивелин Попов. Что в жизни, что на поле, что в лифте. Когда спит, наверное, тоже. Прикольный парень, мы подружились.

— Влад Ващук, бывший капитан киевского «Динамо», начал записывать воспоминания: «Лишь раз я почувствовал себя беспомощным на поле — когда столкнулся с Джорджем Веа». Вы себя беспомощным ни разу не ощущали?

— Только когда приезжаешь куда-то и знаешь: здесь не выиграешь. Это истории из первой лиги, ее особенности. Даже вспоминать не хочется. А чтобы кто-то из футболистов мне шанса не оставлял… Не было!

— В единоборствах вы прекрасны. У кого в нашей лиге самое жесткое плечо?

— У Ари из «Краснодара». Действительно, жесткое. Зе Луиш — тоже крепкий парень.

— Видели еще хоть одного футболится с таким прыжком?

— Да, прыжок у Зе Луиша отличный. Но вот в прошлой моей команде, «Амкаре», был нападающий Анене Чума. Тоже высокий, крепкий. Прыжок — фантастический! Что с места, что разбежавшись. На всех тестах первый.

— Что-то я не замечал.

— Я тоже не понимаю — что он в футболе это не использует? Когда мяч летит? Ха!

КАК-ТО ДРУЗЕЙ БОЛЬШЕ СТАЛО. ПОЧЕМУ-ТО

— Пристраивал бы вас агент в «Реал» — диск с каким матчем отправил бы?

— Матч, который самому понравился? Таких много….

— Опять шутите?

— Хорошо, отвечаю серьезно — мне запомнилась встреча с «Локомотивом» на Кубок. Я же вырос в «Локо» — тут впервые против него сыграл. Забил со штрафного, победили 1:0 и прошли в ¼ финала. Получается, вывел команду.

— Действительно, особенный матч.

— Вы же понимаете, да? Значимый для меня! Тем более за неделю до этого встречались с тем же «Локомотивом» в чемпионате, 0:3 сгорели в Черкизове. Я травмирован был, а к Кубку выздоровел. Вышел — и получите….

— Матч, который не будете пересматривать никогда?

— «Спартак» — «Амкар» на «Открытии». Я тогда на замену вышел. Ха-ха.

— Неудачно, судя по всему?

— Ох как неудачно! Просто отвратительный выход! Из ста процентов ноль!

— Что такого?

— Сразу пенальти сделал на Зе. Тут же карточку получаю, потом срываю атаку — едва не получаю вторую желтую. Вот это точно не буду смотреть.

— Как самому себе объяснили, почему так случилось?

— А никак. До сих пор понять не могу. Даже не думаю об этом, выбросил из головы. После игры максимум пять минут размышлял. Решил: вот уйду из раздевалки — и не буду вспоминать никогда этот выход.

— Дзюба рассказывал: как только заиграл в «Спартаке», сразу появилось много девушек из прошлой жизни. Желали возобновить отношения. Вы через такое уже прошли?

— Нет. У меня другое происходит.

— Что именно?

— Как-то друзей больше стало. Почему-то. Вдруг всем стало интересно, как у меня дела. Я-то все прекрасно понимаю….

— В Дзержинске было два звонка в день, сейчас — пятьдесят?

— Вот-вот. Но не обращаю внимания. У меня задача одна — закрепиться в основном составе.

— Вернейший признак футбольного прорыва — когда вас пытаются увести другие агенты.

— Вот этого нет — любого, кто заводит разговор на такую тему, сразу отсылаю к своим агентам. Я с ними с юности. Раз нашли мне «Амкар» после Дзержинска — значит, работают хорошо. Есть за что быть благодарным. Мой агент был знаком с Гаджиевым, даже в «Анжи» к нему ездил.

— Куда вас не взяли?

— Ага. Они на вылет стояли, надо было спасаться, а не молодых просматривать.

«ЛОКОМОТИВ» ВО МНЕ НЕ НУЖДАЛСЯ

— В музее «Спартака» вы побывали. Что особенно зацепило?

— Очень жаль, но пробыл там минут пятнадцать. В тот день, когда подписывал контракт. Вот обещаю вам сто процентов — приду еще раз. Пока был просмотр, а хочется сделать осмотр. Еще и книжку куплю по истории «Спартака». Мне интересно!

— Это похвально. Агент Торбинского рассказывал с гордостью: контракт футболиста при переходе в «Локомотив» вырос в 200 раз. У вас такой же скачок?

— У меня вырос… (Смеется.) Но это не играло главную роль в трансфере. Если играешь в «Амкаре», вдруг звонят и приглашают в «Спартак» — кто будет переспрашивать: «Сколько заплатите?» Покажите мне такого футболиста! Это клуб номер один в России. Величайшая команда.

— «Локомотив"-то хотел получить вас назад?

— Последняя информация — нет. Не нуждался. Хотя прежде до меня доносилось: вроде хотят….

— Кто-то мне рассказывал, вы сами очень хотели вернуться в «Локомотив».

— Ну да, хотел.

— После такого?

— Чего — «такого»?

— Вас же в упор не видели. Даже в дубль не взяли.

— Не видело руководство, которое тогда было. Потом-то пришло другое. Ну оказался «Локо» не нужен. Кого-то брали в дубль, большие надежды, все такое… Этим ребятам самим казалось — большое будущее! Оказалось — все иначе. А вот на меня никто никогда не смотрел.

— Зато у вас теплое отношение к клубу сохранилось.

— Судите сами: я с 10 до 17 лет был в «Локомотиве-Перово», потом «Локомотив-2», вторая лига… Это как родной дом был! Слово «Локомотив» многое значило в жизни. В детстве мячи подавал. На Лигу чемпионов ходил. Мне хотелось всего добиться в «Локо».

— Успешно мячи подавали? Не роняли?

— Я стоял рядом с Семиным, около скамейки запасных. Атмосфера — закачаешься. Все как в тумане! Мне лет одиннадцать было!

— Казалось, весь стадион смотрит на вас?

— Нет. Рассказываю историю. Аут, Лоськов бежит бросать. Мяч у меня в руках. Кричит: «Мяч давай!» А я застыл от восторга. Оцепенел. Смотрю на него в упор. Он орет уже: «Мяч давай, Видели его?! raquo; У меня руки затряслись, и мяч выпал.

— Спасибо вам за такие фокусы общество «Локомотив» не скажет.

— Мне вратарь Поляков спасибо сказал. Я ему бутылочку с водой за ворота положил, так он прямо во время матча обернулся, мне кивнул. Спасибо, мол. Потом, годы спустя, вместе оказались в «Локомотиве-2», вторая лига. Рассказываю ему: «Помнишь?» Нет, говорит, не помню. Золотой парень, кстати.

ТЕМА СБОРНОЙ ГРУЗИИ НЕ ЗАКРЫТА

— Мне кажется или вы похудели?

— Прилично похудел — на четыре с половиной килограмма!

— Представляю ваши страдания.

— Да никаких страданий, легко далось! Салаты ем. Траву всякую. Раз сказали сбрасывать — значит, буду. Другого варианта нет.

— Кому-то лучше играется с небольшим лишним весом. Вам эти почти пять килограмм не мешали?

— (После паузы.) Думаю, все-таки мешали… Вот сейчас мне комфортно. Да и прежде тоже было нормально. Но риск получить травму гораздо выше. Опасность для коленей. У нас же все измеряют, прежде чем назвать оптимальный вес.

— Попали бы вы к Карпину с таким весом, он вас извел бы штрафами. Наверное, наслышаны.

— Разумеется.

— В нынешнем «Спартаке» мягко попрекают, советуют сбросить? Или грозят санкциями?

— Просто сказали: у тебя вес вот такой, а должен быть другой. К концу второго сбора всем привести себя в порядок. Не приведешь — тренер задумается. Все худеют.

— Сколько сейчас стало?

— 87.

— А что будет к концу сбора?

— Хочу дойти до 85. Судя по темпам — получится. Нормально уходит.

— Вы же не так давно съездили в Грузию?

— В декабре был впервые в жизни. Отлично принимали! Столько родственников в городе, от одних переезжал к другим. Всех навестил. Хотел задержаться почти до Нового года, но позвонили: срочно в Москву. Так надо. Примчался сразу на медосмотр, подписал контракт со «Спартаком», потом в музей….

— Грузины, как никто, умеют уговаривать. Вы под это обаяние попали?

— Вы насчет сборной? Были разговоры. Давно уже начались. Но сам знаю, как поступить. Уговаривать смысла никакого. Хотя приглашение есть, нравлюсь им как футболист. Все зависит от меня.

— Стоп-стоп. Тема же закрыта?

— Почему закрыта? Пока нет.

— Вас же вызывали в сборную России.

— Надо сыграть в официальном матче, чтоб тема закрылась. Пока — нет. Размышляю. Но сейчас у меня мысли только о «Спартаке», о сборной даже не вспоминаю. Цель все заслонила. Надо эти сборы ударно провести. Вот вы спросили — вспомнили. А так — нет….

— Предложили бы вам пару лет назад сыграть за сборную Грузии — и секунды не думали бы?

— Скорее всего. Только я тогда никому нужен не был.

СПАСИБО ГАДЖИЕВУ

— Давайте о Гаджиеве поговорим…

— Давайте. Напишите — спасибо ему большое! Дал дорогу в премьер-лигу. Поверил в меня. Со второй попытки. Но ничего, главное — все-таки поверил… Вообще не жалею, что меня куда-то не брали.

— Куда еще не брали?

— Про «Локомотив» вы знаете. В «Анжи» снова приезжал, когда они уже вылетели. Снова не взяли.

— Боже.

— Понять не могу почему. Должен был ехать и на второй сбор, первый провел неплохо. Достоин был остаться, честно вам говорю. Приземлился в Москве их игроком. Через день-другой должны были снова уезжать — и тут звонок: «Ты не едешь». Ну не еду и не еду. Отправился в Дзержинск. Правда, в ужасном настроении.

— Точно знаю, чему вас научил Гаджиев — выдерживать два часа теории.

— Это правда. Она у него часто и подолгу. Но однажды случилось чудо. Проиграли какой-то матч, ждали долгого разбора — и вдруг Гаджи Муслимович заявляет: «А знаете, не будем смотреть этот отвратительный матч. Забудем его!» Минут за двадцать рассказал о следующем сопернике — и вперед, тренироваться.

— По версии Гаджиева — главный ваш недостаток?

— Когда приезжал к нему в «Анжи» — сказал. Я был левым защитником. У тебя, говорит, плохая стартовая скорость. Вообще, Джикия — медленный для защитника. Зато через год в интервью заявил, что я очень быстрый и хорошо подстраховываю. Это уже в «Амкаре» у него играл. Видите как?

— Самое яркое, что услышали от Гаджиева после проигранного матча?

— Он человек рассудительный… Было словечко, от которого мы все лежали. Как скажет кому-то: «Барбос, куда пас даешь?!» — это просто истерика. На минуту можно обо все забыть.

— Я слышал, как Гаджиев пел. Как читал стихи собственного сочинения. Вас не баловал?

— Собственного — нет, но цитаты приводил постоянно. Чувствуется, начитанный человек. Вот музыкальные вкусы своеобразные. Мог в столовой Ваенгу поставить.

— Актер Машков оказался однажды в Голливуде на съемочной площадке с Де Ниро. Тот склонился над ухом и шепнул: «Следуй своим инстинктам». Бывало, что Гаджиев вам говорил что-то особенное?

— Я как-то пяткой сыграл в защите. Гаджиев надо мной склонился и тихонечко: «Джикия, не делай того, что тебе не надо делать». И все.

— «Барбосом» не назвал?

— В тот раз — нет. «Барбосом» я был раза три за полтора года. Да и то, когда надо было разрядить обстановку. В раздевалку зайдет: «Ну что, барбосы? Что делаете?» Чисто амкаровское словечко.

— Вас Гаджиев, наверное, обожал. Вы ж воплощение тренерской мечты: пришел парень ниоткуда, звать никак — а через полтора года стал футболистом сборной.

— Да, это его заслуга. Не только ж я в «Амкаре» так раскрылся — обещаю, через полгода узнаете еще пару фамилий.

— Назовите сейчас.

— Сейчас вот Селихова назову. Которого полгода назад никто не знал. Дебютировал я, через пару туров он встал в ворота. Так и начали путь в «Спартак».

— Чей прогресс вас особенно поразил?

— Вот его. Селихов считался третьим вратарем — стал основным. На моих глазах! Основным до этого был Рома Герус, вторым Дима Хомич. Топовые вратари, сами знаете. Селихов получил шанс с «Ростовом» — и все, тема закрылась. Тридцать матчей подряд. Обычный орловский парень со сложной судьбой. Мотало туда-сюда.

— Когда узнали, что за вами наблюдают большие команды?

— Кажется, в октябре. До вызова в сборную — это точно. После игры с «Локомотивом» в Перми пошел слух, что он хочет вернуть. Потом уехал в национальную команду. Этот вызов остальных зашевелил. К агентам моим стали обращаться — какой контракт? Долгий ли?

— Допустим, человек никогда не видел матчи вашего «Амкара». Какой надо посмотреть, чтоб все понять про ту команду?

— Проигрывали 0:1, а закончилось 3:1 в нашу пользу. Самый характерный для «Амкара» матч. Еще матч со «Спартаком» в Москве.

— Этот-то многие помнят.

— Проиграли 0:1 — когда Денис Глушаков на последних минутах случайно — случайно! — попал в «девятку». Обязательно так и напишите.

— Где вы находились, когда «Спартак» забил?

— На поле. Где ж еще?

— В какой точке? Как с нее смотрелся гол?

— Мяч пролетел слева от меня, никак не доставал. Даже рукой. Летел бы через меня — что-то подставил бы, не сомневайтесь. Из-под игроков выскочил, — и все, в сетке….

— Обидно?

— Тогда-то — еще как обидно. Сейчас уже не так. Все-таки «плюс два». Все нормально. Ха.

— Совсем юного Криштиану Роналду просматривали в «МЮ». Мальчишка начал так возить легендарного О’Ши, что немедленно подписали контракт. Помните, когда вас сильно поразил новичок?

— В «Амкаре» — нет. А вот в «Локомотив-2» взяли грузина Нодара Кавторадзе — мы все глаза вытаращили. Ракета сумасшедшая. Так носился по правому флангу, что туда никто не совался. Все равно не угонишься. Ростом сантиметров на пять меньше Джано. Представляете?

— С трудом.

— Такое бывает! Мы сейчас с Нодаром дружим. Получил серьезную травму, восстановился и подписал контракт с тбилисским «Локомотивом». Ручаюсь, мы все о нем еще услышим.

ТРЕНИРОВКИ С ТЕМПЕРАТУРОЙ

— Допустим, есть у вас возможность на часок вернуться в прошлое. Какой день выбрали бы?

— Разбил бы этот час на четыре части — и вернулся бы в разные места. В Нальчик, например. Даже в Дзержинск. Как выбирались на природу всей командой, жены рядом, дети, шашлыки… Очень семейная атмосфера. Приятные воспоминания.

— Город-то с худшей в России экологической обстановкой. Знали?

— Конечно. Но как-то мирились с этим. Не было такого: «Ох, где же я живу, где сплю…».

— Со стороны кажется, здоровья у вас море…

— Я знаю, что такое «море здоровья». Был у нас в «Амкаре» Богдан Бутко, сейчас в «Шахтер» уехал. Вот это человек, который отыграет три матча подряд — и спросит: «Ну что, когда следующая встреча? Скорее бы!» Столько носится — с ума сойти. Разбуди его в три часа ночи, скажи: «Побегай «йо-йо» — он обрадуется и добавки попросит. Это что-то сумасшедшее.

— Был в вашей жизни удар, который пережили без последствий, но сами не знаете как?

— Играли с «Ростовом», я был в полузащите. С кем-то столкнулись, попадаю тому парню в шипы. Несколько минут проходит, чувствую — с ногой что-то не то. Болит, но как-то странно. Смотрю вниз — а распухла так, что шнурки порвались!

— Ничего ж себе.

— Когда снял бутсу — нога вся синяя была. Огромная гематома прямо на подъеме! Я не понимал, как такое вообще могло случиться? На тридцатой минуте прямо с поля в больницу увезли. Гипс, все дела. Пропустил неделю, кажется….

— На какой матч было особенно тяжело по здоровью выйти, но вы все равно вышли?

— Это еще в «Локомотиве-2». Такая была температура, что ночь провел в больнице под капельницей. Тренеру говорить не хотел, обязательно в том матче надо было сыграть. Я только начинал. Из больницы выпускать не хотели: «Какой футбол? куда пас даешь?!».

— Как сыграли?

— Прямо на матч примчался — и на поле столкнулся с кем-то головами. Сотрясение, десять дней….

— Ну вы даете, Георгий.

— Штрафной разыгрывали, я лбом в мяч пошел, а соперник — в мою голову.

— В ту же больницу увезли?

— Да нет, «скорая» дежурила на стадионе — в другой госпиталь доставили. Врачи глянули: «Ага, легкое сотрясение. Пусть дома лежит!».

— Как сейчас понимаете — правильно сделали, что вышли на матч?

— Тогда — правильно. Я часто с температурой тренировался. Сейчас не пошел бы, думаю. Но тогда — первый контракт, первые матчи, начало сезона….

— Бывало, что выходите на матч — и вдруг соперник дает такой темп, что понять ничего не можете?

— Со мной такое было один раз — против «Зенита» в Питере. Мы вообще ничего сделать не могли! Трешку нам кинули — и все закончилось. 0:3.

ДВУХЛЕТНЯЯ «МАЗДА»

— Чьи плакаты украшали вашу стену в детстве?

— Зидан на мопеде. Это я точно помню. Еще Роналдинью. Жаль, не сохранились.

— В России кого особенно любили из футболистов?

— Малхаза Асатиани. Центральный защитник — и какие подключения!

— На что вам в юности не хватало денег?

— На «Сникерсы» и чипсы. Мечтал зайти в магазин — и позволить себе все, что угодно. Довольно быстро это воплотилось. В 17 лет получал 15 тысяч рублей. Как раз на чипсы хватало. Зато год спустя была уже нормальная зарплата. То ли 150 тысяч рублей выходило в месяц, то ли 100… Мы много выигрывали!

— Самое время для глупых покупок.

— Вот бестолковых особо не было — тратил на университет, например. Чтобы в армию не забрали. Накопил на машину.

— Серьезную?

— На двухлетнюю «мазду». До сих пор на ней езжу спокойненько.

— В ту пору у футболистов «Локо» был яркий автопарк — я сам заглядывался на «тойоту» Овчинникова, расписанную в клубные цвета. У Гуренко был Range Rover с итальянскими номерами. Вы на чью засматривались?

— Помню ту «тойоту» Овчинникова… Вообще-то мы тренировались в Перове, первую команду не особо видели. Лет в семнадцать гляжу — на парковке у стадиона 458-я «феррари», беленькая, новая… Вот это серьезный аппарат! На такой можно поработать чуть-чуть! Думаю: чья же?

— Чья оказалась?

— После матча сел в нее Кайседо, был такой нападающий.

— Никогда за таким дорогим рулем не сидели?

— Таким — нет. Брали в аренду Lamborgini Aventador. Разгон до сотни за три секунды — это нечто. Серьезный автомобиль. Быстро я проехал.

— Надо думать, не в Дзержинске.

— В Дзержинске я и двадцати метров на «ламборгини» не одолел бы….

ТЕМ, КТО ИГРАЕТ ЗА «САХАЛИН», НУЖНО СТАВИТЬ ПАМЯТНИКИ. КАЖДОМУ

— Вы университет вспомнили. Учились серьезно?

— Очень несерьезно. Первые полгода от дождя прятался. Потом подписал полноценный контракт — и перевелся на заочное. Или как это называется? Потом вообще перестал туда ходить. Но скоро придется заскочить. Диплом все-таки.

— Самый озорной поступок вашего детства?

— Не представляю, как это возможно было делать — снежками палили по проезжающим машинам. Три-четыре зарядишь и ждешь. Водитель выскакивает — мы разбегаемся. Яблоки воровали по огородам. Дизентерии почему-то не случилось.

— Бытовые мечты есть у каждого. Какие — у вас?

— Чтобы ремонт побыстрее закончился. Купил недавно квартиру в Балашихе, неподалеку от родителей. Почти 24 года — пора иметь свое жилье! Где-то уже можно спать, готовиться к играм. Хотя у мамы с папой всегда место нашлось бы.

— Когда ремонт доделают?

— Надеюсь, вернусь со сборов — и можно будет въезжать.

— Значит, двойное предвкушение.

— Не обоср… ся в первом матче важнее! Ремонт-то можно переделать. А вот дебют в «Спартаке» бывает один раз. Надо сразу заявить о себе!

— Бывало в последнее время — наткнулись на какую-то передачу по телевизору и оторваться не могли?

— В Дубае на сборе был один русский канал — мы с Джано включили. Сериал «Гречанка». Что за гадость, думаем. Но делать нечего, оставили фоном. Так через два дня бежали на новую серию, боялись опоздать!

— Вот это да. Фильмом номер один для вас «Гречанка», надеюсь, не стала.

— Нет, номер один для меня — «Грозовые ворота». Старый фильм о войне. А вообще я киноман, много смотрю фильмов. Желательно — чтоб были основаны на реальных событиях. Вот «Чудо на Гудзоне», например. Как самолет на реку посадили.

— Книжки тоже глотаете?

— С книжками хуже. Все хочу начать читать, но пока никак.

— Григорян, нынешний тренер «Анжи», во Владивостоке клал на газон боксерские перчатки, заставлял игроков всерьез спарринговать. Проверял характер. Самые памятные проверки, которые устраивали вам тренеры?

— Про Григоряна слышал, были такие темы. Ребята рассказывают — где-то еще петь заставляли, стихи читать. Мне такие тренеры не попадались. Заставляли разве что кувырки-отжимания делать. Но это банально.

— На сколько отжиманий сегодня бы подписались?

— Ноль. Сегодня выходной, восстановительный день. Давайте без отжиманий.

— Хорошо, завтра.

— Завтра 15 сделаю.

— Мне, кстати, кажется, вы любую проверку прошли бы. Даже с боксерскими перчатками.

— Да запросто!

— Как-то в интервью вы говорили про самый экстремальный выезд — с «Химиком» летали на Сахалин. Выезд номер два по самобытности?

— Сахалин все перекрыл! Первые три места — только ему. Ничто не сравнится по экстриму. Я до этого никогда так долго не летал. 9 часов! Посмотрел два фильма, спрашиваю: «Что, скоро садимся?» — «Еще столько же лететь!» Стоял, сидел, лежал….

— Ужас.

— Невыносимо было сидеть. Еще и опоздали. Сразу на матч поехали из аэропорта, появились за полчаса. Почти сразу — назад. Еще 9 часов. Стою на их ветру и думаю: «А вот люди, которые за “Сахалин” играют, в таком режиме постоянно живут. Памятники им ставить, каждому!».

— Поле там тоже яркое?

— Нормальное. С полем в Орехове-Зуеве ничто не сравнится. Ромашки растут. А по краям — одуванчики….

Юрий ГОЛЫШАК

из Марбельи.