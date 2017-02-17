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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28804708/
17 февраля 2017, 2:01 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Луиз Адриану: «Спартак» будет на пике формы уже к матчу с «Краснодаром»

Нападающий «Спартака» Луиз Адриану, ставший автором гола в товарищеском матче с «Олесунном» (3:1), подчеркнул, что он доволен тем, как проходят сборы команды. Он выразил уверенность: команда подойдет к матчу премьер-лиги с «Краснодаром» в оптимальной форме.

— Я счастлив работать с такими партнерами, — подчеркнул в эфире программы «Все на матч!» Луиз Адриану. — Мне нравится то, что мы делаем на сборах. Я доволен всем, что происходит. Давайте предоставим решение тренеру, как мы будет играть — с одним или двумя нападающими. Для меня нет никаких проблем играть по одной схеме или по другой. Взаимодействие с Зе Луишем не представляет никаких сложностей. Он очень сильный нападающий. Повторюсь, что я хорошо себя чувствую, когда я один на острие, когда он на острие. Когда мы вдвоем играем — тоже классно.

Сейчас работаем над физическими кондициями, закладываем фундамент, который позволит нам много бегать и не уставать в чемпионате. Думаю, нас очень грамотно подведут к старту чемпионата. Мы будем на пике формы уже к матчу с «Краснодаром». Уверен, что все будет хорошо.

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