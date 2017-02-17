Дмитрий Аленичев: Никакого багажа нет

— Народу интересно пошутить, — приводит «Спорт FM» слова Аленичева. — Странно, что это долго продолжается. Надо что-то новенькое придумать. Народ веселится, я только за.



Скрывать не буду, три сбора, которые мы прошли, они в осенней части дали о себе знать. Так, как играл «Спартак», это уже идеи Массимо Карреры. Может быть, я играл по-другому, в таких-то играх выпускал другой состав. Первое место «Спартака» — это заслуга Карреры. Для меня никакого багажа нет.



Вернуться в «Спартак» при нынешнем руководстве? Все возможно, почему нет. Тренеры возвращаются в одну и ту же команду по несколько раз. Почему бы в будущем Аленичеву не вернуться в «Спартак»?