Дмитрий Аленичев: Никакого багажа нет
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев подчеркнул, что первое место команды в чемпионате России после 17 туров — заслуга нового наставника
красно-белых Массимо Карреры. Также Аленичев не стал исключать, что может вернуться в «Спартак».
— Народу интересно пошутить, — приводит «Спорт FM» слова Аленичева. — Странно, что это долго продолжается. Надо
Скрывать не буду, три сбора, которые мы прошли, они в осенней части дали о себе знать. Так, как играл «Спартак», это уже идеи Массимо Карреры. Может быть, я играл
Вернуться в «Спартак» при нынешнем руководстве? Все возможно, почему нет. Тренеры возвращаются в одну и ту же команду по несколько раз. Почему бы в будущем Аленичеву не вернуться в «Спартак»?
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