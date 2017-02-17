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17 февраля 2017, 0:24 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Дмитрий Аленичев: Никакого багажа нет

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев подчеркнул, что первое место команды в чемпионате России после 17 туров — заслуга нового наставника красно-белых Массимо Карреры. Также Аленичев не стал исключать, что может вернуться в «Спартак».

— Народу интересно пошутить, — приводит «Спорт FM» слова Аленичева. — Странно, что это долго продолжается. Надо что-то новенькое придумать. Народ веселится, я только за.

Скрывать не буду, три сбора, которые мы прошли, они в осенней части дали о себе знать. Так, как играл «Спартак», это уже идеи Массимо Карреры. Может быть, я играл по-другому, в таких-то играх выпускал другой состав. Первое место «Спартака» — это заслуга Карреры. Для меня никакого багажа нет.

Вернуться в «Спартак» при нынешнем руководстве? Все возможно, почему нет. Тренеры возвращаются в одну и ту же команду по несколько раз. Почему бы в будущем Аленичеву не вернуться в «Спартак»?

Спартак М
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