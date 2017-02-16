Антон Коченков: Игроки «Томи» не получили ни рубля!
Голкипер «Локомотива» Антон Коченков, первую часть сезона отыгравший в «Томи», рассказал «СЭ», что сибирский клуб
по-прежнему не рассчитался с ним и другими футболистами команды.
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Видимо, что-то случилось...
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— Ситуация очень трудная, — начал Коченков. — За все время пребывания в «Томи» мы не получили ни рубля! Все это тянется с июня месяца! Представляете? Сейчас все затихло, поэтому хочу вновь обратить внимание футбольной общественности на эту проблему.
— Что говорит руководство клуба?
— Все время
— Губернатор региона сказал: «Как я могу смотреть в глаза врачам и учителям, которые получают по 36 тысяч, а наши томские футболисты получили по два миллиона в месяц каждый»…
— Странная фраза. Хотя бы потому, что нам ничего не заплатили! О чем он говорит?! Я уже сказал, что мы ничего не получили с июня. Девять месяцев без зарплаты… Все на взводе. С нами встречался помощник губернатора в конце ноября, говорил, что вопрос решится. Но мы ему не поверили и подали заявление в Палату по разрешению споров РФС. Надеюсь, что хоть
— Руководство «Томи» просило вас простить часть долга?
— Ситуация такая. Когда мы только расторгли контракт с клубом, нам полагалась компенсация в размере трех зарплат. Разговаривали с руководителями «Томи». Я сказал, что если мне вернут все мною заработанное в Томске, я откажусь от этой компенсации. А простить долг? Почему я должен не получить, скажем, 50 процентов своей зарплаты? Мы же играли, тренировались. И, кстати, на первом этапе у нас неплохо получалось.
— Допускаете, что «Томь» просто может исчезнуть?
— Команда не может заявить новичков, идет на последнем месте. Подвижек никаких не видно… Исчезнуть? К сожалению, все к этому и идет.
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