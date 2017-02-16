«Спартак»: победа нам краю света

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СПАРТАК — ОЛЕСУНН — 3:1 (2:0)

Голы: Луиз Адриану, 10 (1:0). Зобнин, 38 (2:0). Трандарсон, 72 (2:1). Промес, 82 (3:1).

«Спартак» (Москва): Песьяков, Маурисиу, Кутепов, Джикия, Ещенко, Зобнин, Фернанду, Глушаков, Самедов (Мельгарехо, 46), Луиз Адриану (Промес, 46), Зе Луиш (Попов, 64).

16 февраля. Ла-Линеа.

По Эстепоне перекатываются апельсины. Поднять бы, попробовать — но страшно. Однажды в Турции сорвал дикую апельсинку, надкусил — чуть не умер в страшных судорогах. Будто за горло кто-то ухватил могучей рукой.

Но апельсиновые деревья — это такая красота! Как не ломаются, если на каждой веточке штук по двадцать?

В Эстепоне обнаружился старый город — километрах в десяти от меня и «Спартака». С черепичными крышами, монастырями и переулками игрушечных домов. Уезжать окончательно расхотелось. Прекрасно понимаю трех милых людей — Джано, Джикию и Трахтенберга. Которые на три дня в Москву не летят, а остаются в этих краях.

Корреспондентов красно-белые не берут даже в микроавтобус с амуницией — все-таки прошли времена Дмитрия Анатольевича и Егора Ильича. А очередной матч, против норвежцев, где-то у Гибралтара, на краю света. Окраине Испании — уж точно. В этом городке Ла Линеа уже играли с «Осиеком», и обстановка «Спартаку» запомнилась. Из достопримечательностей — стадиончик да скала. Все. Нет уверенности, что есть хоть одна розетка.

Как добираться — если до соседней Марбельи такси обходится в 50 евро? По счастью, есть в клубе менеджер Глеб Пилявский и кибер-чемпион Сергей Никифоров, подписанный «Спартаком» до конца сезона. Или довезут сами, или договорятся с телевизионщиками. Сажусь на хвост. Из этого автомобиля меня мистер Каррера не извлечет. Если надо — готов накрыться пледом.

Едем — и говорим обо всем на свете. Узнаю, что даже на самом товарищеском матче у «Спартака» все серьезно. Изучали в клубе рейтинги трансляций — рядовые матчи с предыдущего сбора смотрело по 350 тысяч человек.

Кибер-гений Никифоров записывает с футболистами ролики, выкладывает на своем канале:

— Наговорили ребята полтора часа, ролик получился на 16 минут. Вот сегодня Глушакова записывал.

— Что-то интересное сказал?

— Рассказывал, как на предыдущем сборе подсели всей командой на сериал «Гречанка». В Эмиратах один русский канал был, больше нечего смотреть. Так спешили к каждой серии!

— Забавно.

— Стали с ним рейтинги футболистов угадывать в FIFA-2017. Почти со всеми — в точку. Только Глушаков с Ещенко промахнулся. Говорит — наверное, 60. А у Ещенко 78!

ДЖИКИЯ ВМЕСТО БОККЕТТИ

Рядом со спартаковской гостиницей припаркован сливочный Ferrari. Оглядываюсь я, оглядываются футболисты: не Халк ли приехал на просмотр? У него в Питере была такая игрушка.

Вдоль моря тянется и тает вереница следов. Волна не дотянулась. Кто-то из игроков «Спартака» вышел, должно быть, с утра пораньше. Наверняка Джано — соскучившись по Кобулети. Море и песочек такой же. Горы — другие.

Вот сидит в холле Ивелин Попов. Вышел к отъезду раньше всех. Не считая Карреры. Тот торопился на встречу с норвежцами, будто главнее матча нет.

— Между прочим, Ивелин после вашего интервью впервые назвал меня «Леонидом Федоровичем». Подошел на завтраке. Я даже вздрогнул, до этого только — «Федорович», «Федорович»… — рассказывает пресс-атташе Трахтенберг.

Кто-то выходит к автобусу в шапке. Все правильно, уши надо держать в тепле. Плюс 14, не шутки! Это час спустя я пойму — тот, в шапке, оказался умнее всех. На стадиончик Ла Линеа стоило ехать в ушанке.

Боккетти неторопливо появляется последним. Хитрым итальянским глазом покосившись на часы: успеваю ли? Когда-то Бесков так ждал за углом — чтобы шагнуть в автобус секунда в секунду. Когда уж команда руки потирает: «Опоздает!».

Все также: Боккетти садится — автобус трогается.

Видели б вы этот стадион! Видели б вы этот утес Гибралтара! Тут о футболе забудешь, засмотришься. Желтый дельтаплан кружит прямо над трибункой, волна морская бьется о берег. Огромные баржи фоном.

Мы подъехали, чуть опоздав — как раз к голу Луиза Адриану. Таких шансов ему лучше не давать — из-под защитника катнул в дальний угол. Вратарь и не дернулся.

Отыскиваю на этой чудо-арене розетку. Место комментатора, в которое просачиваться приходится. Как в танк. Влезть-то можно, а вот вылезти….

Там и принимаю новости, словно радиограмму — перед самым матчем почувствовал боль в бедре Боккетти. Решили не рисковать, поберечь к «Краснодару». Как и Комбарова. Не вышли на этот спарринг и зрители — всего человек сорок можно было насчитать. Не больше. Из которых 38 — причастны к футболу по работе.

Вместо Боккетти вышел Джикия — и смотрелся здорово. Болею за этого парня персонально. 5 марта близко. Это у норвежцев чемпионат начинается в апреле — могут хоть юниоров отсматривать.

…Вдоль трибун прошел единственный, должно быть, полицейский этого городка. Рев заложил уши — где-то рядом шел на посадку самолет. Ощущение, что садился прямо на стадионную крышу.

— Ничего подобного, — уточнил телевизионный коллега. — В Гибралтаре шоссе проходит прямо через взлетную полосу. Шлагбаум стоит — то самолеты пропускает, то автомобили….

Какая прелесть!

ЗОБНИН ЗАБИЛ «В ДОМИК»

Зобнин расстреливал в упор вратаря норвежцев. Отбил, чертяка! Новый удар — выше! Мяч летит в сторону зеленого моря….

Норвежцы, которых зовут у себя в стране «тангорубашечники», были вполне бодры. Чем на ледяном ветру «Спартаку» не уступали, так это движением. Желанием стелиться по газону. Окоченеешь же!

Песьяков, получив шанс, отрабатывал на все сто. Прыгал даже за мячами, летевшими в сторону сухогрузов. С прыжком у этого парня все в порядке. На уровне Зе Луиша.

— Подкинул бы Джикия так небрежно мяч один раз — Бесков простил бы, — донесся до меня голос чувственного пресс-атташе. — На второй тут же заменил бы. Концентрация — это все!

Не один я в этот день вспоминал Константина Ивановича. У берегов Гибралтара.

Быть может, Зобнин принял все сказанное на трибуне на свой счет. Третий его удар в этом спарринге стал голевым — замкнул блестяще. Попав мячом вратарю между ногами. Норвежец долго смотрел вниз. Будто не понимая — как проскочило?!

С МЫСЛЯМИ О КРАСНОДАРЕ

Луиз Адриану к общему нашему ужасу упал неподалеку от норвежской штрафной. Подлетели врачи. По счастью, быстро исцелился. Адриану вообще выглядел здорово, «Спартак», кажется, угадал….

Зе Луиш схватился за ногу — норвежцы умудрились оттоптать в центре поля.

Кто-то вспоминал, как «Спартак» проигрывал «Русенборгу» 0:2, на второй тайм вышли Аленичев с Кечиновым. И превратили счет в победные 4:2.

— Спасибо! — ответил на чистом русском видеооператор «Оллесунда». Будто ему предложили фляжку — от широкой спартаковской души.

Норвежский здоровяк-вратарь с легкостью добивал мячом до чужой штрафной. Даже в таком матче было, чему удивляться.

На поле вышел Промес. Норвежцы еще не знали, что это за сила. Да эти викинги и не думали о Квинси — размышляли лишь, как же можно промахиваться в такой ситуации? Даже Каррера руками всплеснул, смирившись с голом в спартаковские ворота. Разыграно было идеально — а удар подкачал. Мяч просвистел в сторону того самого шоссе. Быть может, создав транспортный коллапс — и норвежскому консульству предъявят счет.

Вскоре Песьяков вытащил удар метров с восьми — и Каррера задумчиво покачал головой. До 5 марта считанные дни… Норвежцы забили-таки красивый мяч — боковой поднял флаг. Если офсайд, то очень спорный. Спасибо этому испанцу, посиневшему от холода.

Зе Луиш выводил Промеса невероятным пасом один на один. Тот тормознул зачем-то, стал искать пасом другой фланг. Время спустя «Спартак» пропустил. Штрафной, навес, забытый всеми норвежец на дальней штанга. Как обидно! Каррера разводил руками — игра разладилась. Но почему?!

«Спартак» действовал сдержанно. Как-то скупо. Явно думая о чем-то другом, не об «Оллесунде». Но Промес все-таки забил, оказавшись с глазу на глаз с вратарем.

Кажется, я знаю, о чем думали красно-белые. О матче в Краснодаре. Там-то все должно быть веселее.