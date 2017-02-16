«Спартак»: победа нам краю света
В четверг
красно-белые завершили сбор в Испании выигрышем у норвежского «Олесунна».
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Видимо, что-то случилось...
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СПАРТАК — ОЛЕСУНН — 3:1 (2:0)
Голы: Луиз Адриану, 10 (1:0). Зобнин, 38 (2:0). Трандарсон, 72 (2:1). Промес, 82 (3:1).
«Спартак» (Москва): Песьяков, Маурисиу, Кутепов, Джикия, Ещенко, Зобнин, Фернанду, Глушаков, Самедов (Мельгарехо, 46), Луиз Адриану (Промес, 46), Зе Луиш (Попов, 64).
16 февраля.
По Эстепоне перекатываются апельсины. Поднять бы, попробовать — но страшно. Однажды в Турции сорвал дикую апельсинку, надкусил — чуть не умер в страшных судорогах. Будто за горло
Но апельсиновые деревья — это такая красота! Как не ломаются, если на каждой веточке штук по двадцать?
В Эстепоне обнаружился старый город — километрах в десяти от меня и «Спартака». С черепичными крышами, монастырями и переулками игрушечных домов. Уезжать окончательно расхотелось. Прекрасно понимаю трех милых людей — Джано, Джикию и Трахтенберга. Которые на три дня в Москву не летят, а остаются в этих краях.
Корреспондентов
Как добираться — если до соседней Марбельи такси обходится в 50 евро? По счастью, есть в клубе менеджер Глеб Пилявский и
Едем — и говорим обо всем на свете. Узнаю, что даже на самом товарищеском матче у «Спартака» все серьезно. Изучали в клубе рейтинги трансляций — рядовые матчи с предыдущего сбора смотрело по 350 тысяч человек.
— Наговорили ребята полтора часа, ролик получился на 16 минут. Вот сегодня Глушакова записывал.
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— Рассказывал, как на предыдущем сборе подсели всей командой на сериал «Гречанка». В Эмиратах один русский канал был, больше нечего смотреть. Так спешили к каждой серии!
— Забавно.
— Стали с ним рейтинги футболистов угадывать в FIFA-2017. Почти со всеми — в точку. Только Глушаков с Ещенко промахнулся. Говорит — наверное, 60. А у Ещенко 78!
ДЖИКИЯ ВМЕСТО БОККЕТТИ
Рядом со спартаковской гостиницей припаркован сливочный Ferrari. Оглядываюсь я, оглядываются футболисты: не Халк ли приехал на просмотр? У него в Питере была такая игрушка.
Вдоль моря тянется и тает вереница следов. Волна не дотянулась.
Вот сидит в холле Ивелин Попов. Вышел к отъезду раньше всех. Не считая Карреры. Тот торопился на встречу с норвежцами, будто главнее матча нет.
— Между прочим, Ивелин после вашего интервью впервые назвал меня «Леонидом Федоровичем». Подошел на завтраке. Я даже вздрогнул, до этого только — «Федорович», «Федорович»… — рассказывает
Боккетти неторопливо появляется последним. Хитрым итальянским глазом покосившись на часы: успеваю ли?
Все также: Боккетти садится — автобус трогается.
Видели б вы этот стадион! Видели б вы этот утес Гибралтара! Тут о футболе забудешь, засмотришься. Желтый дельтаплан кружит прямо над трибункой, волна морская бьется о берег. Огромные баржи фоном.
Мы подъехали, чуть опоздав — как раз к голу Луиза Адриану. Таких шансов ему лучше не давать —
Отыскиваю на этой
Там и принимаю новости, словно радиограмму — перед самым матчем почувствовал боль в бедре Боккетти. Решили не рисковать, поберечь к «Краснодару». Как и Комбарова. Не вышли на этот спарринг и зрители — всего человек сорок можно было насчитать. Не больше. Из которых 38 — причастны к футболу по работе.
Вместо Боккетти вышел Джикия — и смотрелся здорово. Болею за этого парня персонально. 5 марта близко. Это у норвежцев чемпионат начинается в апреле — могут хоть юниоров отсматривать.
…Вдоль трибун прошел единственный, должно быть, полицейский этого городка. Рев заложил уши —
— Ничего подобного, — уточнил телевизионный коллега. — В Гибралтаре шоссе проходит прямо через взлетную полосу. Шлагбаум стоит — то самолеты пропускает, то автомобили….
Какая прелесть!
ЗОБНИН ЗАБИЛ «В ДОМИК»
Зобнин расстреливал в упор вратаря норвежцев. Отбил, чертяка! Новый удар — выше! Мяч летит в сторону зеленого моря….
Норвежцы, которых зовут у себя в стране «тангорубашечники», были вполне бодры. Чем на ледяном ветру «Спартаку» не уступали, так это движением. Желанием стелиться по газону. Окоченеешь же!
Песьяков, получив шанс, отрабатывал на все сто. Прыгал даже за мячами, летевшими в сторону сухогрузов. С прыжком у этого парня все в порядке. На уровне Зе Луиша.
— Подкинул бы Джикия так небрежно мяч один раз — Бесков простил бы, — донесся до меня голос чувственного
Не один я в этот день вспоминал Константина Ивановича. У берегов Гибралтара.
Быть может, Зобнин принял все сказанное на трибуне на свой счет. Третий его удар в этом спарринге стал голевым — замкнул блестяще. Попав мячом вратарю между ногами. Норвежец долго смотрел вниз. Будто не понимая — как проскочило?!
С МЫСЛЯМИ О КРАСНОДАРЕ
Луиз Адриану к общему нашему ужасу упал неподалеку от норвежской штрафной. Подлетели врачи. По счастью, быстро исцелился. Адриану вообще выглядел здорово, «Спартак», кажется, угадал….
Зе Луиш схватился за ногу — норвежцы умудрились оттоптать в центре поля.
— Спасибо! — ответил на чистом русском видеооператор «Оллесунда». Будто ему предложили фляжку — от широкой спартаковской души.
Норвежский
На поле вышел Промес. Норвежцы еще не знали, что это за сила. Да эти викинги и не думали о Квинси — размышляли лишь, как же можно промахиваться в такой ситуации? Даже Каррера руками всплеснул, смирившись с голом в спартаковские ворота. Разыграно было идеально — а удар подкачал. Мяч просвистел в сторону того самого шоссе. Быть может, создав транспортный коллапс — и норвежскому консульству предъявят счет.
Вскоре Песьяков вытащил удар метров с восьми — и Каррера задумчиво покачал головой. До 5 марта считанные дни… Норвежцы
Зе Луиш выводил Промеса невероятным пасом один на один. Тот тормознул
«Спартак» действовал сдержанно.
Кажется, я знаю, о чем думали
Юрий ГОЛЫШАК
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