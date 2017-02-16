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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28803114/
16 февраля 2017, 21:53 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

«Крылья Советов» подписали контракт с экс-игроком «Томи»

Сегодня нападающий Павел Кудряшов заключил контракт с «Крыльями Советов». Соглашение с 20-летним футболистом подписано на два с половиной года.

Начало сезона Кудряшов провёл в «Томи», где сыграл за основной состав томского клуба семь игр. За самарцев форвард будет выступать под номером 28.

«Мы давно следили за выступлениями Павла. Несмотря на его молодость, он обладает необходимыми профессиональными качествами, которые мы планируем развить в нашем клубе. Надеемся, что тренерский штаб вырастит из этого игрока футболиста хорошего уровня», — рассказал генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков.

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