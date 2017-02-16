Голы Луиса Адриано и Промеса помогли «Спартаку» победить «Олесунн»

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На 10-й минуте Зе Луиш великолепной передачей разрезал оборону норвежцев, а Луис Адриано выскочил на рандеву с голкипером и точно пробил в дальний угол. В концовке первого тайма Александр Самедов промчался по правому флангу и навесил на дальнюю штангу, откуда Роман Зобнин в касание поразил ворота «Олесунна».



На 72-й минуте защитник норвежцев Даниэль Гретарссон отыграл один мяч, выпрыгнув выше всех после подачи со штрафного, однако точку в матче поставили красно-белые — на 82-й минуте Квинси Промес оказался один перед воротами и точно пробил в дальний угол.