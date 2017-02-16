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16 февраля 2017, 20:53 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Витинью вернулся в общую группу ЦСКА

Нападающий ЦСКА Витинью вернулся в общую группу, сообщает пресс-служба клуба. Сегодня он отработал большую часть утренней тренировки на сборах команды в Кампоаморе.

Также сообщается, что завтра в Москву отправятся четыре футболиста, работавшие с командой на третьем сборе — Павел Овчинников, Тимур Жамалетдинов, Иван Олейников и Хетаг Хосонов. Все четверо будут готовиться к матчу молодежки ЦСКА против «Русенборга» в рамках 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

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