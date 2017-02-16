Витинью вернулся в общую группу ЦСКА

Также сообщается, что завтра в Москву отправятся четыре футболиста, работавшие с командой на третьем сборе — Павел Овчинников, Тимур Жамалетдинов, Иван Олейников и Хетаг Хосонов. Все четверо будут готовиться к матчу молодежки ЦСКА против «Русенборга» в рамках 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.