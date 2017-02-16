19 февраля ЦСКА сыграет с норвежским клубом «Сарпсборг 08»
19 февраля соперником ЦСКА по товарищескому матчу станет норвежский клуб «Сарпсборг 08», сообщает официальный сайт «армейцев». Встреча пройдёт в
Ла-Манге и начнётся в 18:00 мск.
Также сообщается, что четыре молодых футболиста, работающих с командой на третьем сборе, завтра отправятся в Москву, чтобы усилить состав молодёжной команды, которой 22 февраля предстоит сыграть матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА с норвежским «Русенборгом». Это Павел Овчинников, Тимур Жамалетдинов, Иван Олейников и Хетаг Хосонов.
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