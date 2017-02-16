19 февраля ЦСКА сыграет с норвежским клубом «Сарпсборг 08»

Также сообщается, что четыре молодых футболиста, работающих с командой на третьем сборе, завтра отправятся в Москву, чтобы усилить состав молодёжной команды, которой 22 февраля предстоит сыграть матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА с норвежским «Русенборгом». Это Павел Овчинников, Тимур Жамалетдинов, Иван Олейников и Хетаг Хосонов.