Асильдаров: В «Анжи» пришли амбициозные люди, максималисты

«Осман Гаирбекович пришёл в «Динамо» в 2001 году. Сразу же начались большие изменения. Чувствовалось, что команда становится профессиональной. «Динамо» (Махачкала) — клуб с большой историей и большими традициями, но в то время о нём вообще было не слышно. Можно сказать, что полностью забыли о нём и команда тогда влачила жалкое существование. Но с приходом Османа Гаирбековича всё резко поменялось, и за какие-то два-три года команда уже билась за выход в Премьер-Лигу. Поэтому можно определённо сказать, что он человек, который, за что бы ни брался, старается добиться максимальных результатов.



Александр Витальевич тоже максималист. Во-первых, он и от себя требует максимального подхода, и этого же он требует от команды. Если есть в тебе какие-то данные, какие-то способности, то ты должен максимально выкладываться, максимально себя показать. Мы вместе были в «Луче-Энергии». По составу никто бы не сказал, что та команда может бороться за выход в Премьер-Лигу. Но в итоге так произошло, что клуб чуть было не пробился наверх. Ещё и в Кубке России дошли до полуфинала. Со «СКА-Хабаровск» он также боролся за выход в Премьер-Лигу. Григорян старается дать максимальный результат, где бы он ни работал.

У нас такие амбиции, что мы в каждом матче будем стараться играть на победу и смотреть на тех соперников, которые выше в турнирной таблице, а не оглядываться вниз. Конечно, вы правильно сказали, что может быть 50 на 50, как в худшую, так и в лучшую сторону. Но я надеюсь, что нас ожидает лучшая сторона. Я ещё раз говорю, что у нас главный тренер, президент клуба, генеральный директор — максималисты. Пришли люди с амбициями и целями. И, соответственно, мы не будем разделять турниры на важный и неважный", — поведал Асильдаров в интервью клубной пресс-службе.