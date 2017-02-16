Асильдаров: В «Анжи» пришли амбициозные люди, максималисты
Вернувший в «Анжи» нападающий Шамиль Асильдаров рассказал о владельце клуба Османе Кадиеве, который ранее являлся президентом махачкалинского «Динамо», высказал мнение о главном тренере «Анжи» Александре Григоряне и о перспективах команды, претерпевшей большие изменения нынешней зимой.
«Осман Гаирбекович пришёл в «Динамо» в 2001 году. Сразу же начались большие изменения. Чувствовалось, что команда становится профессиональной. «Динамо» (Махачкала) — клуб с большой историей и большими традициями, но в то время о нём вообще было не слышно. Можно сказать, что полностью забыли о нём и команда тогда влачила жалкое существование. Но с приходом Османа Гаирбековича всё резко поменялось, и за
Александр Витальевич тоже максималист.
У нас такие амбиции, что мы в каждом матче будем стараться играть на победу и смотреть на тех соперников, которые выше в турнирной таблице, а не оглядываться вниз. Конечно, вы правильно сказали, что может быть 50 на 50, как в худшую, так и в лучшую сторону. Но я надеюсь, что нас ожидает лучшая сторона. Я ещё раз говорю, что у нас главный тренер, президент клуба, генеральный директор — максималисты. Пришли люди с амбициями и целями. И, соответственно, мы не будем разделять турниры на важный и неважный", — поведал Асильдаров в интервью клубной
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