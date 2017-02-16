«Ни я, ни любой другой новый игрок не может быть заявлен за “Томь”. Мне очень жаль, что так вышло, но это неизбежно, если клуб не платит долги. Прямо сейчас не имею ни малейшего представления о собственном будущем.



Я дал “Томи” слово и честно ждал, чем разрешится ситуация. Только сегодня поступили неутешительные новости из клуба. Посмотрим, появится ли до конца месяца предложение, которое меня заинтересует.



На данный момент Россия — приоритет для меня. Но только Премьер-Лига. Со мной контактировали кое-какие клубы первого дивизиона, но в ФНЛ я играть не хочу», — рассказал Риера корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Риера, ранее игравший за «Ливерпуль» и сборную Испании, пребывает в статусе свободного агента с лета 2016 года, до этого игрок провёл один сезон в Словении.