Хавбек сборной Болгарии провел первую тренировку с «Арсеналом»
Новичок «Арсенала» Михаил Александров провел первую тренировку в составе клуба, сообщает официальный сайт туляков. 27-летний хавбек перешел в «Арсенал» этой зимой из «Легии".
— Считаю российскую
— Что раньше знали об «Арсенале» и российском футболе в целом?
— О своей новой команде знал немного, но в интернете можно найти любую информацию. Прислушался к мнению защитника туляков Ивана Иванова, которого знаю с детства. Можно сказать, что он помог мне с выбором в продолжении карьеры.
Что касается российского футбола, то в Болгарии есть специальная телепрограмма об РФПЛ, я ее часто смотрю. В России играет немало моих соотечественников, которых хорошо знаю по сборной, — Ивелин Попов, Георги Миланов, Петар Занев, уже называвшийся Иван Иванов. Они высокого мнения о вашей
— Под началом российского тренера Станислава Черчесова «Легия» добилась больших успехов.
— В минувшем сезоне мы стали лучшими в экстраклассе, выиграли Кубок Польши, получили возможность выступать в Лиге чемпионов. Это был отличный год! Правда, затем у нас сменился тренер, Станислав возглавил сборную России. Желаю ему успехов! А для меня игры в Лиге чемпионов стали незабываемым событием. Играть здесь мечтает каждый футболист. С «Легией» я во второй раз участвовал в Лиге чемпионов, в первый раз это было еще в «Лудогорце».
— Какая позиция на поле для вас оптимальная?
— Слева или справа в полузащите, в зависимости от задания тренера. Готов участвовать в атакующих действиях и помогать защите.
— Языковой барьер не станет для вас помехой?
— Не считая родного языка, владею сербским, английским, немецким, греческим и немного польским. Наши языки близки, мое имя и фамилия пишутся одинаково на болгарском и русском. Так что никаких проблем не вижу, через некоторое время будем общаться на русском языке.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter