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16 февраля 2017, 19:18 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Гол Корниленко принес ФК «Крылья Советов» победу над «Пахтакором» в контрольном матче

МОСКВА, 16 фев — Р-Спорт. Футболисты самарских «Крыльев Советов» переиграли ташкентский «Пахтакор» в контрольном матче на подготовительном сборе в Турции.

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 1:0 в пользу самарской команды. Единственный мяч на 60-й минуте забил Сергей Корниленко.

Следующий контрольный матч в Турции «Крылья Советов» проведут 20 февраля с «Тосно». Сбор самарцев продлится до 25 февраля.

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