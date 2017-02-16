Гол Корниленко принес ФК «Крылья Советов» победу над «Пахтакором» в контрольном матче

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 1:0 в пользу самарской команды. Единственный мяч на 60-й минуте забил Сергей Корниленко.

Следующий контрольный матч в Турции «Крылья Советов» проведут 20 февраля с «Тосно». Сбор самарцев продлится до 25 февраля.