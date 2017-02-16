Скрипченко полностью рассчитался с «Уралом»

В прошлом месяце «Урал» выиграл дело в палате по разрешению споров РФС. Ранее президент клуба Григорий Иванов разъяснял, что в контракте Скрипченко был прописан пункт, согласно которому, если тренер увольняется по собственнму желанию, то должен выплатить три зарплаты.

Напомним, Скрипченко после проигранного со счетом 1:4 матча с «Тереком» сам написал заявление об отставке, но деньги не выплатил. Поэтому «Урал» обратился в РФС.

Сколько именно Скрипченко заплатил клубу, официально не сообщается. По данным СМИ, речь идет о 4,5 миллиона рублей.