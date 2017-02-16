«Терек» объявил об аренде футболиста «Ромы» Дьембера
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Терек» арендовал словацкого защитника итальянской «Ромы» Норберта Дьембера. Об этом сообщает
пресс-служба грозненцев.
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Соглашение рассчитано до конца сезона.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист на правах аренды провел в составе итальянской «Пескары» 12 матчей в чемпионате и Кубке Италии. Игрок вызывался в состав сборной Словакии.
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